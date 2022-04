SANJA STANKOVIĆ PROGOVORILA O PROSTITUCIJI: Ja to ne mogu da promenim... Bivša zadrugarka završila i na SUDU!

Bivša rijaliti učesnica "Zadruge" Sanja Stanković je nedavno prošla kroz pravu dramu kada je došlo do velikog hapšenja više od 20 lica koja su dovođena u vezu sa elitnom prostitucijom, a njeno ime se našlo među njima.

Ona je morala da dokazuje da nema veze sa tim, pa je dostavila javnosti i dokaz-avionsku kartu, da nije bila u zemlji u vreme hapšenja.

foto: Printscreen/Premijera

Stankovićeva je nedavno govorila za Srbija Danas upravo o optužbama da se bavi najstarijim zanatom i tokom učešća u rijalitiju "Zadruga" kada su je povezivali sa makroom Mihajlom Maksimovićem.

- Koliko sam ja na javnoj sceni, nikada ništa nije izašlo o meni. Svi oni koji su tokom rijalitija govorili da imaju dokaze i da znaju nešto provereno, gde su sada? Lako je u rijalitiju govoriti sve te stvari, a kada izađu gde je sve to? Pre mi je bilo jako teško kada počne ta tema, a sada me više boli uvo. Ja to ne mogu da promenim, ljudi će pričati, pa će pričati. Bio ti najgori ili najbolji, uvek će ti neko tražiti dlaku u jajetu, ako te ne gotivi. Naravno, postoje situacije zbog kojih sam otišla na sud - rekla je tada Sanja.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Srbija Danas

Bonus video:

00:19 Sanja Stanković otputovala u Barselonu i otkrila kako uživa sa novim dečkom