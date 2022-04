ĐANI LJUBIO DEVOJKU IZ DUŠIČINOG KATALOGA! Folker uhvaćen sa atraktivnom crnkom: Sa njom slavio i SVOJ ROĐENDAN!

Od kad je Kurir prvi ekskluzivno objavio katalog devojaka koje navodno rade za Dušicu Grabović, svakim satom isplivavaju novi detalji.

Kako saznajemo, te devojke vole i poznate ličnosti. Jedan od njih je i pevač Radiša Trajković Đani. On je prošle godine uhvaćen kako se ljubi sa atraktivnom crnkom, čija se fotografija, kako tvrde izvori, nalazi u katalogu.

Podsetimo, o Đaniju i toj devojci pisalo se u avgustu prošle godine, kada su u javnost isplivale njihove fotke s proslave pevačevog rođendana kraj bazena, uz skupu flašu pića, a potom je, navodno, žurka prešla na intimnije mesto, gde nisu izostali ni vreli poljupci.

Inače, i ranije se pisalo o prisnosti pevača sa ovom devojkom, a u javnosti su viđene i njihove zajedničke slike još iz 2016. godine, preneli su tada mediji.

Pozvali smo i Đanija za komentar, ali je njegov broj bio nedostupan, dok se njegova supruga Slađa nije javljala.

Podsetimo, nakon što je Kurir objavio da je u velikoj akciji policije raskrinkan lanac i da su uhapšeni Dušan Banjac, Nikola Anđelić i Jovana Jojić, koji se sumnjiče da su podvodili seksualne radnice, otvorila se Pandorina kutija, iz koje je iskočila i pevačica Dušica Grabović.

Naša redakcija je došla do snimka na kojem se jasno čuje kako pevačica ugovara seks s klijentom koji se predstavio kao Nikola iz Švajcarske, a zatim i do fotografija iz Dušičinog kataloga, u kome se nalaze devojke koje su u ovoj akciji pripadnika MUP već saslušane. Devojke koje su privedene u operativnoj akciji platiće novčanu kaznu, koja će tek stići na njihovu adresu, u iznosu od 50.000 do 100.000 dinara.

Dušica je, prema dokaznom materijalu koji smo dobili od jednog klijenta koji je od nje tražio prostitutke, fotografije slala preko aplikacija Vajber i Vocap. Pre nego što je dostavila ponudu atraktivnih devojka koje pružaju ove usluge, pevačica je s klijentom obavila razgovor u trajanju od pet minuta, što se vidi iz poruke. To znači da je imala poverenja u mušteriju i da su se odlično poznavali.

