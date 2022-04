PEVAČICA U ŠOKU! DUŠICA GRABOVIĆ OGLASILA SE NAKON SNIMKA SA KLIJENTOM: Možda sam ugovarala TEZGU, često me zovu GAZDE!

Dušica Grabović bila je u šoku kada smo je pozvali za komentar povodom snimka u čiji posed je došla redakcija Kurira, a na kojem se čuje kako dogovara posao.

Iako smo je detaljno uputili i štaviše pustili snimak, pevačica tvrdi da ne zna o čemu se tu radi:

foto: Printscreen/Instagram

- Ja pojma nemam o čemu se radi. Ne poznajem nijednog Nikolu iz Ciriha, mogao je da kaže šta hoće. Svi imaju slobodu govora. Molim vas da me razumete ja pravim hit, nemojte te gluposti. Uvukli su me u nešto sa čim ja nemam veze - rekla je Dušica.

foto: Kurir televizija

Pevačicu smo zatekli u jeku priprema za rođendansko slavlje kod Milana Miloševića:

- Kod frizera sam spremam se, idem večeras na žurku kod Milana Miloševića. Svi živi me zovu, ne prija mi ta pažnja, ali meni ovo smešno. Kažu da sam sa nekim ministrom, šta da kažem na to, strašno. U takvom sam stanju da ovakve stvari ne želim da me potresaju. Čujem na snimku da se pominje neka žurka. Možda sam ja pogađala svirku, ne znam ne sećam se. Često me zovu gazde diskoteka, ne znam u čudu sam - rekla je ona.

Na pitanje da li je smestila hapšenje Dušku Banjcu bila je konkretna:

- To kad sam pročitala, šlogirala sam se. Ne mogu da verujem kakve su to gluposti. Ne znam odakle ja u tim pričama.

foto: Marina Lopičić, Instagram

Lj.S.

