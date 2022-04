NADA TOPČAGIĆ SE HVALILA BESNOM MAŠINOM! Fanovi je OSUDILI, ona im BESNO odgovorila: Ljudi su ZAVIDNI! A evo čiji je ROLS ROJS

Nada Topčagić je na svom Fejsbuk profilu podelila fotografije novog "rols rojsa" koji joj je stigao, te je potom navela da ga ne želi. Pevačica je navela da novi automobil troši oko 25 do 30 litara goriva na 100 kilometara i da ga vraća jer je stigao baš u trenutku poskupljenja goriva, međutim usledio je obrt.

- Konačno stigao rols rojs, fenomenalan je, ali ga vraćam, jer je stigao u vreme kada je poskupelo gorivo, a on troši oko 25-30 litara na 100 km! Ipak se vraćam svom "rendž roveru" - napisala je Nada Topčagić prvo, pokrenuvši komentare: "Ima se za rols rojs, a nema se za gorivo", "plačem od smeha", "totalni si hit", " šta je to za tebe, možeš ti to".

Nada se, međutim, sad još jednom oglasila ovim povodom i navela da je došlo do zabune.

- Definitivno me moj suprug, Zlatko, uverio da, koliko god ljudi tvrde da me znaju, poveruju u svakakvu glupost koja se objavi o meni. Još mi reče da ću uz zavist da vidim i mnogo zlobe u komentarima, i bio je u pravu! Ja ovakav auto ne bih uzela ni džabe, a kamoli da dam toliki novac za njega. Nikada nisam patila za automobilima zarad prestiža, već samo da mi služe da me preveze. Ima mnogo pametnijih stvari gde treba uložiti novac, ovo je automobil našeg prijatelja iz Starih Banovaca, koji me je vozio u Milano na rođendan Ibrahimovića. Došao čovek do naše vikendice sa jednim od svojih automobila, a ja se samo slikala u njemu, na njegovo insistiranje! Dragi moji, ja sam i dalje u mom automobilu iz 2004. godine, Frilenderu, koga ne bih dala za ovaj rols rojs ni da mi doplate! - navela je Nada na društvenoj mreži.

