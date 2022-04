VELIKA ISPOVEST JASNE MILENKOVIĆ JAMI! Pevačica ogolila dušu o ćerki, poslu i ljubavnom životu! ZAUVEK će VOLETI samo JEDNU OSOBU!

Pevačica Jasna Milenković Jami se nije pojavljivala u medijima dve godine, a sada je u velikoj ispovesti otkrila sve što njene fanove zanima.

- Prvo, imala sam potrebu da podignem ručnu. Bavila sam se svim i svačim. Moj život je trenutno bajka. Znate kako kažu, svakome po zasluzi. Sve vreme mnogo radim. 2007. sam krenula da postavljam taj najmoćniji beogradski kafanski provod. Mnogo lepe priče se vezuju za mene. Mnogo se ljudi upoznalo na tim mestima. Užasno me nervira kada je uslov da se konstantno stoji na bini, to je meni problem. Poptujem kada su koncerti, ali u lokalima, ja kažem kafanama - priča Jami.

- Radim proslave, privatne zabave, ja kada se pojavim to je ta priča. Radim onako kako se očekuje od mene, a ne kako mi se nameće - dodaje Jami.

- Ja sam borac, feniks, mene ko može da uništi? Jami - priča Jami u emisiji "Premijera-vikend specijal".

- Krivo mi je jer sam ja jako dostupna, kada me pozoveš doći ću, napravićemo intervju. Kao u politici. To je bilo mladost ludost. Jedan se bori, drugi se bori, a ja nisam zainteresovana ni za jednog. Između njih dođe do problema, a ja sam zainteresovana za trećeg - otkrila je Jami.

Spajali su je sa mnogim političarima i moćnim ljudima, važila je za najfatalniju ženu na estradi.

- Sa jednim su me spajali, ja sam bila ono što jesam. Možda sam drugačija, ja ne volim glumatanje. Žene prizemljite se i budite to što jeste. Ne bih volela da dođem u situaciju da moram da se menjam. Možda ću nekada napisati knjigu. Mnogo mi se svideo film kada je žena ostavila dnevnik, njena deca nađu i tu kreće film. Svako vreme je dobro, ne terba mnogo da se pecamo sa svačim što se dešava. Treba da se vratimo sebi, devedesete su bile vreme snova. Kako se ko snašao, meni se tada dešavao život, nekome ne bi za tri života. Nisam bila posmatrač, ja sam bila an prvoj liniji devedesetih. Ono koji pričaju o tome oni nisu bili akteri. Ljudi pričaju gluposti i budalaštine - ističe Jasna.

- Moja Lea je najbolji student, desetkašica. Najbolji profesori su oduševljeni. I ja sam oduševljena, od nje će biti nešto. To je takav sluhista, dobro peva, ali to nije njen put. Ja sam rođena za ovaj posao, nesebično volim ljude, da se opet rodim želela bih da budem Jami - priča Jami.

Za kraj je progovorila o svom emotivnom statusu, pa priznala da jednog čoveka voli ceo život:

- Postoji jedan, to je jedan i samo jedan. Jednom se stvarno voli. Vrlo sam srećna. Postoje ljudi koji misle da znaju sve vezano za moj život, ali budalaštine. Zaljubljena sam, zauvek! Ne krijem ga, ceo život smo zajedno. Postoje pauze i prekidi, odvajanje, ali uvek se vraćaš pravoj ljubavi. Ja ću zauvek voleti samo jednog. Lepo je kada znaš da postoji ta jedna osoba koja te ispunjava - zaključila je Jami.

