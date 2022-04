PAULA HUBLIN PRIZNALA SVE O TOMOVIĆU I PORUKAMA KOJE JOJ JE SLAO: Evo kako gleda na Đetića posle svega! Spomenula Cara i Dalilu!

Paula Hublin priznala je da je u kontaktu sa bivšim dečkom Vladimirom Tomovićem, pa progovorila o Dalili Dragojević i Filipu Caru.

Bivša zadrugar Paula Hublin je za Republika.rs otkrila njeno iskreno mišljenje o Filipu Caru. Poznato je da su Paula i Car oformili jako prijateljstvo tokom rijalitija ,,Zadruga 4", a sada je ona progovorila o njegovom izboru za devojku Dalili Dragojević.

Pre svega toga, Paula je otkrila i šok informaciju da je u kontaktu sa Vladimirom Tomovićem, sa kojim je tokom ,,Zadruge 4" imala ljubavnu romansu kratkog daha.

foto: Printscreen/Instagram

- Da, čuli smo se. Nešto smo ovako, bezveze, ne sećam se iskreno. Čekaj da pretvrtim film, nešto smo se ovako čuli, sve normalno, prijatelji smo, nismo se videli. Ostao mi je u odličnom pamćenju, kao čovek nemam reči, znam da je van rijalitija sasvim neko deseti, ja sam o njemu pričala uvek lepo, neću reći ništa loše o njemu. Niko ko nije ušao unutra, ne zna kako sve deluje na tebe - govori Paula i dodaje:

- Ta njegova rijaliti igra je to njegovo i skroz opravdano, ali ja njega gledam kao porodičnog čoveka, brižnog, on je meni takav, sve ostalo.

foto: Printscreen/Instagram

Paula Hublin o Dalili Dragojević i Filipu Caru!

- Ne zanima me to, mislim da bi mi to trovalo mozak, ja sam usmerena na ljubav, brend, muziku, mislim da bi mi to samo štetilo. Ja nikog ne osuđujem, meni je to smešno, ja imam razumevanje za sve, znam za celu situaciju, uđem na Instagram i prvo mi to iskoči, ja pratim Cara i pratim njegove stranice, ja uvek pronađem opravdanja za sve njegovo, jer ga volim. Ja gledam na to, znam koliko je mene voleo, prijateljski, on meni nije rekao ružnu reč, mi smo se i svađali i toliko situacija, ali mi nije rekao ružnu reč. Poštovao me je, ja to znam, uvek ga gledam tako, kako se ponašao prema meni. Ja sam se vezala za njega, ja njega gledam kroz drugačiju prizmu. On bi ti sve dao, ali on nije normalan, ja ne znam šta se njemu desilo. Preispitujem se da li on voli ili ne voli, ali opet ako voli, ne može se tako ponašati - priča Paula i dodaje:

- Cela ta situacija mi je, ne znam, ne mogu osuđivati, ja prva ne mogu, svi imaju razloge za to što rade, tako da, svako neka živi svoj život, ja se u to neću mešati, ja samo želim da se Car vrati živ i zdrav. On nikog ne sluša, ja mu se neću mešati, sve dok je njemu lepo, nek on bude u tom odnosu.

- Može to jednostavno tako, možda ne postoje magije, nego ljudi kad se zaljube i zavole, to je tako, svako voli na drugačiji način. Možda to nije ljubav, ali ljudi stvarno traže razloge za neke stvari, opravdanja koja su presmešna. Da neko unutra baca magiju, ne verujem u to.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/Republika.rs

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)