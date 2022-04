UDALA SE ZA SINA, PA SMUVALA UNUKA! Šok u emisiji DNK, žena varala muža dok je bio u ZATVORU, fotka koju su pronašli ih je SLOMILA

Žestoki momak iz Leskovca Marijan pozvao je emisiju DNK kako bi ustanovio da li je otac dečaka kog viđa samo prvog u mesecu.

Marijan je na samom početku ispričao da sumnja da je dete njegovo, pošto su mu, kako tvrdi, lekari ranije rekli da ne može da ima decu, te da je živeo sa preko 20 žena i da nijedna nije ostala trudna.

"90 posto sam siguran da dete nije moje. Pre nje sam bio sa hiljadama žena, ženio sam se 20 puta, živele su sa mnom nijedna nije zatrudnela. Sa Majom sam bio 4 i po godine, za 15 minuta je ostala trudna za mene je to nemoguće. Ja više nemam sa njom kontakt, jer se udala za čoveka koji me provocira. Dok sam bio u zatvoru ona je dovodila čoveka sa kojim sad živi u moju kuću, sve je to znao moj otac. Nije smeo da mi kaze da ne bi pobegao iz zatvora i napravio problem. Sve ukupno sam bio 8 godina u zatvoru, dok sam bio sa Majom bio sam otprilike 3 godine u zatvoru", ispričao je Marijan u emisiji "DNK".

On je otkrio da se sa bivšom suprugom Majom upoznao dok je ležao u bolici gde je ona bila u poseti tadašnjem suprugu, te da je kasnije lažima pokušala da ga posvađa s roditeljima, a onda je usledila šok priča njegovog oca.

"Bila je dobra, poštovala nas je voleli smo je, ali je lagala. Trebalo je da razmisli o nekim stvarima dok je on bio u zatvoru. Vidite ovog dečka na slici to mi je unuk. Kada je moj sin Marijan doveo jednu devojku bila je narkomanka on je izbacio, moj rodjeni unuk je oženio, a onda je bio sa Majom. Nisu trenutno uakedno, ali su bili. Kada sam se vratio iz ribolova, zatekli smo u sandučetu slike mog unuka i Maje. Marijam je u to vreme bio u zatvoru i bili smo šokirani", ispričao je Marijanov otac, poručio da unuka ne želi da vidi više.

"Naša snaja Maja je terala inat nama, da napravi ubistvo između Marijana i mog unuka. Maja je od njega starija 10, 11 godina. Unuk je Maju upoznao sa njenim sadašnjim momkom od kog je kupio kola. Rekla nam je da joj se udvarao i naš kum, htela je sa svima da nas posvađa. Mi smo nju voleli više nego Sunce, nikada joj ništa nismo uradili", dodao je Marijanov otac

"Spremni smo bili da njoj i detetu sve ostavimo. Mi smo nju toliko voleli te 4 i po godine da nismo mogli da primetimo sta nam je sve radila. Pričala nam je i da je bolesna, uhvatila sam je u sitnoj laži, na sitnicu" dodala je Marijanova majka.

Marijan je istakao da je Maju voleo najviše od svih žena sa kojima je bio, ali da je prestao kad je izašao iz zatvora i sve saznao, a DNK rezultati su pokazali da on jeste otac mališana.

Na kraju je pala i po koja suza radosnica. Maja se nije pojavila pred kamerama tako da njenu stranu priče nismo čuli!

