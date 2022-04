VELIKA JE ČAST ŠTO SMO AUTORI PESME KOJU NAZIVAJU HIMNOM SVIH SRBA: Crnogorčevići o proslavi Vaskrsa, Đokoviću i situaciji u CG!

Kada je Slobodan Šarenac pitao Novaka Đokovića koja mu je omiljena narodna pesma, teniser je odgovorio: "Veseli se, srpski rode, srpski rode zbog slobode..." Ovu numeru izvodi supruga đakona Ivana Crnogorčevića - Danica Crnogorčević, za koju se mnogi slažu da je najmoćniji glas Crne Gore, dok je autor teksta i muzike upravo njen suprug Ivan.

Na samom početku razgovora đakon Ivan nam je opisao kako njegova porodica proslavlja Vaskrs.

- Posteći vaskršnji post i pohađajući crkvena bogosluženja, trudićemo se da najradosniji hrišćanski praznik dočekamo kako to i dolikuje. U ranu zoru, kada se sunce budi, a ptice svojim pevanjem najavljuju novi dan, mi ćemo pevajući vaskršnje stihire krsnim hodom oko crkve dočekati Hristovo Vaskrsenje. To praznično raspoloženje ćemo preneti i u naš dom, gde ćemo s decom pevati vaskršnje pesme i, kao što je to običaj, birati najlepše i najjače jaje.

Danice, da li vam prija novostečena popularnost?

- To je zaista velika čast i privilegija da budemo autori pesme koju nazivaju himnom svih Srba. Smatramo da ta popularnost može biti dobra u ovom slučaju, kada se prezentuju prave vrednosti, kao što su pravoslavlje i porodica. Ne mogu reći da mi smeta ta "popularnost", jer svakako da se normalno ponašam isto kao i pre te pesme, tako da može samo da mi prija što je puno dece i odraslih koji se uz takve pesme vraćaju svojim korenima i, što je najbitnije, majci crkvi, koja nas je sve duhovno rodila. Najsrećniji bismo bili kada bi se Srbi kao narod vratili duhovnim korenima, vrednostima i vaspitanju koji su u toj pesmi opevani.

Vašu pesmu pevaju Novak Đoković, deca u školama, ljudi na svim slavljima. Da li ste očekivali takav uspeh? Kako je uopšte pesma nastala?

- Definitivno me najviše usrećuje kada vidim toliki broj dečice, počevši od beba pa do starijih, da svim srcem s ljubavlju pevaju i tu i ostale pesme tog žanra muzike. To je veliki uspeh što danas, kada je sistem vrednosti poremećen, imamo i jednu drugu stranu nasuprot tome. Moramo se zajedno i boriti, a tome je dosta doprineo naš Novak Đoković, koji je zapevao tu pesmu više puta i koji je na taj način otkrio svojoj publici šta voli da sluša. Preko njega je dosta stranaca čulo tu pesmu i sa oduševljenjem su ostavljali komentare. Preko te pesme su mladi više počeli da istražuju o našoj dubljoj kulturi i stvorili su realniju sliku o našem srpskom narodu, koji iza sebe ima veoma bogatu istoriju. Sada nam samo ostaje da i dalje sledimo taj put sa još lepih pesama koje vas očekuju, Bože zdravlja.

Pesma je sastavni deo vašeg života i života vaše porodice. Šta za vas predstavlja porodica?

- Smisao porodičnog života jeste služenje bližnjem i težnja da učiniš drugog srećnim, da se unosi što više radosti, dobrih, lepih reči, postupaka, osmeha i naravno pesme! Trudimo se da skoro svaki dan posvetimo stvaranju novih pesama, a pored troje dece to nije nimalo lako, ali uz dobru volju sve se može. Zajednički život muža i žene jeste zapravo da zajedno podnose i radost i bol, da zajedno nose teret.

Koliko je pandemija koronavirusa uticala da se ljudi dodatno otuđe jedni od drugih i da li je upravo Vaskrs prilika da svi opet zagrlimo jedni druge i da nastavimo sa životom kao pre ove pošasti koja je zaustavila svet?

- Nažalost, veliku pustoš je iza sebe ostavila pandemija koronavirusa. Poremetile su se granice normalnog načina funkcionisanja, ali ako budemo dovoljno mudri, možemo izvući više pouka iz tog globalnog iskušenja. Jedna od tih pouka je da cenimo svoj život, zdravlje, vreme i slobodu koju nam je Bog podario. Upravo nas Hristovo Vaskrsenje poziva na zajedničarenje, na ljubav prema bližnjima, na praštanje, slogu i radost.

Oče Ivane, kako biste opisali trenutnu duhovnu situaciju u Crnoj Gori?

- Duhovna situacija u Crnoj Gori se najbolje može sagledati iz perspektive litija. Taj duh je i danas prisutan u narodu, o čemu svedoči veliki broj vernika na nedeljnim liturgijama u našim hramovima. Sve je više omladine zainteresovano za duhovni život, te su se stvorile prilike da su se pravoslavna bratstva formirala gotovo u svakom gradu Crne Gore.

