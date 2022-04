160.000 € OTPLAĆIVAĆEMO KRVAVO 15 GODINA Luna i Marko za stan na Bežanijskoj kosi PUKLI ogroman novac, a svi BRUJE odakle im novac

Estradni par Luna i Marko Miljković priznaju da će stan koji su kupili na Bežanijskoj kosi otplaćivati narednih 15 godina.

- Već duže vreme sam u glavi imao u planu da kupimo stan u Beogradu i to je konačno realizovano. Kad hoćeš da ti se nešto lepo desi, moraš da planiraš. Sve je išlo spontano, ali smo u svemu tome uspeli. Nećemo na tome da stanemo. Ni opremanje nije bilo jeftino, kao ni sam kvadrat. Ogroman je novac u pitanju, i te pare nismo imali na gomili. Banka nam je odmah dala kredit. Sada otplaćujemo 15 godina stan, malo po malo - priča Marko, dok Luna dodaje da su novac uložili u svoju budućnost.

- Ako želimo da imamo porodicu i da budemo u braku, moramo da ulažemo u posao i nekretnine. Pametno smo to iskoristili, ovo je tek početak. Mnogi su pričali da su nam fanovi kupili i opremili stan, ali to nije tačno. I te kako ljudi znaju čime se mi bavimo. Kada bi se više uputili znali bi koliko dobro možemo da zaradimo. Ako bi to tako bilo kao što pričaju, imali bismo deset nekretnina na nekoliko različitih lokacija. Mi smo naš stan krvavo zaradili i ne krijemo to da smo podigli kredit koji isplaćujemo. Ljudima je teško da prihvate nečiji uspeh - smatra Luna koja napominje da je ovo najlepši period u njihovom životu.

- Ljudi ne vole da veruju u lepe stvari, vole sve negativno, da kude i da osuđuju. Niko ne veruje da nekoga zaista voliš, da to nije nikakva korist u pitanju, kao što smo nas dvoje dokazali. Mi smo dokazali nama da se volimo i da smo uspeli u svemu onome što smo sanjali.

