ESTRADA DALA SUD O NOVOM SKANDALU DARKA LAZIĆA: Treba da odgovara kao i svi mi! Bog mu je dao šansu da živi, nikako da se OPAMETI

Pevač Darko Lazić podigao je na noge čitavu Srbiju činjenicom da je juče ujutru napravio nekoliko saobraćajnih prekršaja, kao i da je vozio pod dejstvom alkohola i droge.

Mnogi pevači nisu želeli da se izjasne o ovom slučaju, ali je većina osudila ovakvo ponašanje kojim je pevač ugrozio i svoju, ali i bezbednost drugih građana.

Među onima koji su šokirani ponašanjem Darka Lazića je i Miroslav Ilić koji je kratko prokomentarisao slučaj:

- Da je ružno, ružno je, ali ne želim ja da budem uvučen u tu priču - kazao je kratko Ilić.

S druge strane Kristina Kija Kockar, istakla je da je sve na tužilaštvu, ali da Lazić zaista mora da plati za svoje postupke:

- Treba da odgovara za to, kao i svi mi! Nije na nama nego na tužilaštvu da odluči kako oni misle da treba - kazala je Kija, dok je Zorica Marković bila malo opširnija:

- Ja njega mnogo volim, on je blesav i lud pozitivno. On je od mlađih pevača broj jedan u svom poslu i smatram da treba da se bazira samo na svoju karijeru. Treba da se dozive pameti, da se smiri zbog sebe i svoje dece. Mnogo ga volim, ali sam ljuta na njega, ne znam šta će mu to u životu. On je velika zvezda, i stvarno treba da se opameti ne trebaju mu te ludarije u životu.

- Žao mi je, Bog mu je dao šansu da živi. Drag mi je ne želim da komentarišem, njegov izbor šta mi tu možemo. On je drag dečko, a žao mi je što nikao da se opameti - kazala je Goca.

Podsetimo, Darko Lazić priveden je juče ujutru na auto-putu kod centra Sava kad ga je zaustavio presretač jer je na mestu na kom je ograničenje 80 vozio 117 kilometara na sat. Kako saznajemo, Laziću je izmeren 0,91 promil alkohola, bio je pozitivan i na kokain na droga-testu i utvrđeno je da je vozio bez vozačke dozvole, koja mu je oduzeta u decembru 2013. godine.

