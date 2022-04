SARA JO PROGOVORILA O PREVARI! Šokirala reakcijom, pa spomenula i OPAKU OSVETU! Niko ne veruje šta je uradila!

Popularna pevačica Sara Jovanović, poznata kao Sara Jo, otkrila je emisiji "Realna priča" na Kurir televiziji koja je najgora stvar koju je uradila jednom momku.

Ona je otkrila da generalno nije sklona problemima u odnosu, ali da ni ne zaboravlja kada joj se urade loše stvari.

- Nisam zalazila u probleme. Volela sam da budem kreativna i kada su pokloni i važni datumi u pitanju. Uvek sam izmišljala razne stvari - kaže Sara Jo.

Pevačica je istakla da kada bi je neko prevario, ta osoba bi samo završila kod nje.

- Kada sam bila mlađa, nije da nisu postojale male osvete. Mada nikada nisam bila preterano osvetoljubiva. Nisam taj tip, španska serija. Da me neko prevari, to bi me samo ohladilo i to je stvar preko koje nikada ne bih mogla da pređem - kaže Sara Jo.

Ona je otkrila i šta je bilo najgore što je uradila jednom momku.

- Najgora stvar koja mi se desila, jednom sam završila jednu priču i onda je taj momak bio mesecima uporan, zvao, pisao poruke, slao poklone. To me je vređalo. Kao pošalje mi skup poklon i misli da ću mu se vratiti zbog narukvice. I onda, nije me mrzelo da pronađem adresu njegovih roditelja. On mi je poslao poklon, a mi smo završili priču jer je baš ispao loš čovek. Baš, baš. Poslao mi je pokolon sa pismom. Pošto ja nisam znala kako da se završi, jer sam pokušala to na sve moguće načine, ja sam našla gde žive njegovi roditelji, došla sam kod njih i okačila o bravu. Da njegovi roditelji budu upućeni u situaciju i da pokušaju da da mu objasne. I prestao je pokušava - ispričala je Sara Jo.

