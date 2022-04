TANJI SAVIĆ BIVŠI MOŽ DOLAZI U SRBIJU, A ONA POBEGLA U BANJA LUKU: Pevačica se oglasila, objavila fotku i pokazala kako UŽIVA!

Pevačici Tanji Savić navodno stižu pretnje od muža Dušana Jovančevića koji dolazi u Srbiju.

Kako prenose mediji, Dušanu se ne sviđa to što je Tanja odlučila da njihovi sinovi školu pohađaju u rodnom Smederevu, pa je odlučio da spakuje kofere i uputi se ka Srbiji.

Pevačica se na ovu temu nije odazvala, ali je zato brže bolje spakovala kofere i napustila Srbiju i to ni manje, ni više nego za Banjaluku. Ona se oglasila na Instagram profilu kako uživa u vožnji čamcem.

foto: Printscreen/Instagram

"Tanja često od Dušana dobija i uvrede i pretnje. Ona sve to ignoriše, ne odgovara mu, ne komentariše to u javnosti i tako ga još više nervira. On je jako besan kad pročita da joj dobro ide u životu, da je deca slušaju, da vole svoju školu i imaju drugare... Mislio je ona neće moći da se izbori, ali još kad vidi da joj i u ljubavi lepo ide, prosto pobesni. U jednom od poslednjih telefonskih razgovora sa sinovima, rekao im je da ga čekaju i da on stiže u Srbiju, što je Tanju jako uznemirilo. Pozlilo joj je, ceo dan joj nije bilo dobro. Ona najbolje poznaje tog čoveka i svesna je da je spreman na sve kako bi njoj naudio. E sad, dal blefira ili stvarno dolazi, niko ne zna", rekla je za Svet Tanjina rođaka.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:53 TANJA SAVIĆ PRVI PUT OTKRILA ZAŠTO JE NAPUSTILA OGNJENOVU EMISIJU: Amidžić je najveći KRIVAC!