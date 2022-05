KAĆA ŽIVKOVIĆ POBESNELA, OŠTRO UDARILA PO STARLETAMA: One nisu estradne ličnosti, ONE SU PROSTITUTKE! Ništa tu nije elitno...

Pevačica Katarina Živković u velikom intervjuu je dala oštre komentare na račun devojaka koje se bave prostitucijom, a kriju se iza pevanja.

Pevačica je za Republika.rs oplela po rijaliti-zvezdama i starletama koje su uplovile u muzičke vode da bi prikrile pravo zanimanje, a to je, prema njenom mišljenju, čist kurvarluk. Kaća ističe da uopšte nije iznenađena poznatim imenima koja se poslednjih nedelja dovode u vezu s prostitucijom, te priznaje da joj smeta što pevačice guraju u isti koš s takvima.

- Ne mogu da budem iznenađena navodima da su pojedine "javne dame" prostitutke jer o istim tim imenima čitamo iz godine u godinu, to se ponavlja. I svaki put te devojke su kao šokirane i kako to njima da se desi... Pored toga, u isti koš se stavljaju prave pevačice i kvazipevačice, iskreno, to nije okej, to osuđujem i nervira me. Podržavam te rijaliti-zvezde koje postanu pevačice samo ako su stvarno talentovane i ako im hvatanje za mikrofon nije paravan za prostituciju - kao iz topa govori pevačica i dodaje:

- Ja sam za to da se prostitucija legalizuje i da se ženama omogući da rade ono što najbolje znaju i lepo da plate porez državi. Stvarno sam veliki protivnik što se pojedine starlete predstavljaju kao estradne ličnosti. Ne, one su prostitutke. Prostitutke nisu nikako pevačice ni voditeljke i baš bih da se tu znaju neke stvari.

Pevačica kroz ciničan osmeh objašnjava da je za nju termin elitna prostitucija, koji se sve češće može čuti, zapravo neispravan.

- Čudi me i to što se prostitutke zovu elitne. Prostitucija nikako ne može biti elitna, elitni mogu biti samo klijenti - priča Katarina i osvrće se na spisak devojaka koji je nedavno isplivao u javnost:

- Ove koje su na tom famoznom spisku su se ili povukle i ne oglašavaju se ili bukvalno ne silaze s televizija i iz emisija. Tu negativnu reklamu koriste da bi se naplatile još više. Kad bismo legalizovali prostituciju, tim ženama bismo dali odrešene ruke da rade to što im je profesija, a ne ovako. Stvari treba da se nazovu pravim imenom, zato što smo sve koje se bavimo javnim poslom ugrožene. Realno, prostitucije ima u svim sferama, ne samo među estradom, ali su najviše ugrožene pripadnice estrade.

Živkovićeva ne krije da se ne druži mnogo s koleginicama, a među onima koje su joj na listi prijatelja je Milica Todorović iako su jedno vreme bile u lošim odnosima. Međutim, s ove distance, Kaći je čak i to simpatično.

- Na početku karijere sam živela s Milicom, to je trajalo nekih pet godina. I dan-danas smo super drugarice. Bile smo mlade i s nama je uvek bila njena ili moja mama da ne bismo umrle od gladi. Što se tiče kuvanja, i danas umem samo da namažem paštetu na hleb, što ne znači da ne bih mogla da naučim, ali u tom periodu su nam mame spremale. Obe smo bile u vezi i nismo lumpovale niti pravile žurke. Taj period mi je bio zabavan, ona je preduhovita, pozitivna i talentovana devojka. Napravila mi je Fejsbuk profil, nisam znala kako se to koristi, uvela me je u virtuelni svet - priznaje Kaća.

Živkovićeva se osvrće i na rijaliti-zvezde, koje zapravo nemaju zanimanje, već su starlete i ističe da je te 2010, kada je ona ušla i odnela pobedu u rijalitiju "Farma", situacija bila znatno drugačija.

- Kad sam ulazila na "Farmu", bilo je drugačije, nije bilo nasilja i znalo se ko ulazi, svako od nas je imao svoj posao. Bilo je tu glumaca, političara, pevača, pisaca... Jezivo je što su trenutno sve vrste rijalitija najpopularnije i najgledanije. To ne govori samo o učesnicima, već i o nama kao ljudima... Krećem i od sebe, gledam i ja rijaliti - zaključila je pevačica.

