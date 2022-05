POZNATOJ VODITELJKI PREMINULA MAJKA Irina Vukotić potresnim rečima rasplakala sve: Majčice, otišla si preko noći, moj si ANĐEO

Voditeljka Irina Vukotić saopštila je da joj je preminula majka, a na Instagramu se potresnim rečima oprostila od najdraže osobe uživotu.

Irina je objavila njihovu zajedničku fotografiju, a uz to je otkrila da su se čule sinoć.

foto: Printscreen/Instagram

- Najvoljenija moja, najskromnija, najispravnija i najbolja majčice. Otišla si preko noći da slučajno nikog ne opteretiš jer si ceo život svu ljubav ovog sveta davala za nas i kad je tebi nešto nedostajalo nikad nisi nikoga opterećivala već se nesebično i sa ljubalju davala. Sinoć si mi napisala da ćemo se danas čuti i da me ljubiš. Sve na svetu bih uradila da me samo još jednom poljubiš dušo slatka moja. O, koliko te volim i koliko boli, Gocko moja. Moj anđeo si bila i bićeš. Sve što sam u životu postala, uradila, naučila je zahvaljujući tebi. Kad sam ti to nedavno rekla pocrvenela si kao malo dete najčistije duše. Volim te, majčice moja najvoljenija. Počivaj u miru, nek te anđeli čuvaju - napisala je Irina, dok su se u komentarima nizale reči podrške.

Kurir.rs/I.B.

