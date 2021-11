IRINA VUKOTIĆ PRIZNALA ŠTA JE SVE RADILA ZBOG USPEHA: Vodila sam i kad sam imala MUČNINE, ustajala u 4 i naučila da STEGNEM SRCE!

Voditeljka Irina Vukotić pred kamerama je čitave dve decenije i nebrojeno puta se suočila sa svim izazovima koje nosi rad na programu uživo.

Pročitala je vest da joj je draga osoba preminula, ustajala i pre zore, improvizovala kada joj se gosti ne pojave, ali i shvatila da je za sebe odabrala pravi životni poziv, kako navodi Blic.

foto: Damir Dervišagić

- Ovaj posao je ljubav, izazov, adrenalin... Na početku moje karijere na televiziji znalo se da prvo radiš priloge, a ja sam se opredelila za priloge iz oblasti kulture i muzike. Prilog je maksimalno mogao da traje tri minuta sa sve off-om, stend up-om, razgovorom, dobrim pokrivalicama, ali to ni tada nije bila garancija da će ga urednik emitovati ako ne ispunjava sve uslove. Išlo se stepenik po stepenik i svi smo bili velika porodica na Trećem kanalu, što pokazuju i naša višegodišnja da ne kažem višedecenijska prijateljstva. Televizija me je naučila istrajnosti, posvećenosti, dokazala mi je da toliko puta mogu da pomerim svoje granice. Naučila me je da se borim i da kada volim zaista mogu sve, da ustanem u četiri ujutru i do pola šest budem "normalna", a spavalica sam da ne možete ni da zamislite kolika, ili da u periodu trudnoće i mučnina vodim program. Da stegnem srce i pročitam vest da mi je draga osoba preminula, da pričam 15 minuta, ne znam ni sama o čemu, jer se gost nije pojavio, da imam podeljenu pažnju pa da uporedo dok radim intervju odgovaram na poruku koja ne može da čeka.

foto: Printskrin/Instagram

Šta je ono što Vas može da rasplače i kako podnosite emocije?

- Jao baš sam emotivna. Rasplačem se i kada Iskri drugarice čestitaju rođendan pevajući pesmu pod prozorom našeg stana sa tortom koju su same pravile, rasplače me nekad kad vidim odnos deke i bake sa unucima, kad mi drugarica priča o mami koju je davno izgubila. Baš sam emotivac i to ne krijem. Mislim da je divno pokazati emocije iako ih mnogi kriju plašeći se reakcija ili razočaranja.

Školske dane ste proveli u Užicu, koliko često se vraćate i da li ste u kontaktu sa starim prijateljima?

- Uvek se sa osmehom sećam školskih dana, koncerata kod hidrocentrale na Đetinji, mnogo pročitanih knjiga i otkrivanje novih bendova, jer tada je to bio trend kao što je danas Tik Tok. U kontaktu sam sa većinom prijatelja, čak imamo, mi iz osnovne škole Viber grupu pa se često dopisujemo, a moje Ana, Bojana, Ivana i Aleksandra su uvek tu u srcu. Možemo da se ne vidimo po godinu dana, a kad se vidimo to je onaj osećaj kad te neko zna u dušu i pamti te još iz prvog osnovne kod učitelja.

Iskra je već odrasla, koliko Vaših osobina u njoj prepoznajete? Da li i ona želi da se poput mame bavi javnim poslom ili ima svoje ideje?

- Ona je svoja i mislim da je greška da tražimo sebe u svojoj deci. Treba negovati njihovo tanano biće i individualnost. Ona je vesela, duhovita, kreativna, voli glumu, odbojku, jezike, slikarstvo.

foto: Printscreen/Novo jutro

Kurir.rs/K.Đ/Blic