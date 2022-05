35 GODINA MLAĐI MUŽ VERICE RAKOČEVIĆ VIŠE NEĆE DA ĆUTI! Veljko Kuzmančević otkrio nepoznate detalje iz života, evo šta trpi!

Veljko Kuzmančević, 35 godina mlađi suprug kreatorke Verice Rakočević ne eksponira se previše u javnosti, pa tako se malo zna o njegovom životu.

Iako Veljko uživa sa Vericom, ne krije da li ga pogađaju komentari njegovih kolega, koji već godinama pokušavaju da ga sputaju u stranputicu.

Budući da je Veljko organizator mnogih predstava Narodnog pozorišta, a da se susreće sa pojedinim osporavanjima, otkrio je da li možda pojedini stručnjaci iz sveta muzike imaju pin na njega, te da li je za to krivica jer je u medijima prisutan kao supruge Rakočevićke.

- Narodno pozorište mi je dalo poverenje pre sedam godina i primilo me u svoju kuću da svojim kreativnim radom doprinesem, i ja sam na tome zahvalan. Ponosan sam na balet "Proces" za koji sam pisao muziku, na sjajan koncert sa simfoničarima i dao sam se na raspolaganje kući u kojoj sam zaposlen. Kada sam stupao s Vericom u brak, bio sam svestan medijske potrebe da to naglašavaju, ali nisam očekivao da će to biti jedina tema. A moj privatni život je svakako mnogo interesantniji nego što mediji mogu da napišu. Svestan sam da živim na nesvakidašnji način, da imam drugačija interesovanja i drugačije hobije pa je to možda interesantno, a možda je i dosadno, jer ne pravim skandale i ne pljujem po "zvezdama" - priznao je on.

tkako je saznao da će krajem maja u čuvenom Karnegi holu u Njujorku biti izvedeno njegovo delo "Lazarus", muž Verice Rakočević neizmerno je ponosan. To je, kako kaže, potvrda njegovog 23 godine dugog rada u kome mu je od samog početka najvažniji cilj bio da dotakne emociju publike, u čemu je nesumnjivo uspeo.

– Nizali su se koncerti, turneje, orkestar je bivao sve veći. Moju muziku počeo je da izvodi simfonijski orkestar i sve je to išlo postepeno – tokom kojim je i trebalo da ide. Nisam preskočio nijedan stepenik na svom putu i oduvek sam verovao da je vreme nešto što je najznačajnije u zrenju svakog autora – kaže na početku razgovora umetnik rođen u Sremskoj Mitrovici.

Pojedine vaše kolege pokazuju ljubomoru zbog vašeg odlaska u Njujork, stvara li vam to pritisak?

- Pritisak mi stvara činjenica da postoje ljudi koji nijedan moj rad nisu poslušali niti su bili na nekom od mojih koncerata, a spremni su da ga u startu diskredituju. Ranije me je to više pogađalo, ali sada me pokreće napred, jer oni su moja potvrda da sam na pravom putu. Nažalost, ljudi na ovim prostorima skloni su da omalovaže nečiji rad sve dok se on ne potvrdi u tuđini, to me uglavnom rastužuje jer imamo dosta kvalitetnih ljudi.

Podsetimo, Verica Rakočević je jednom prilikom priznala da izdržava Veljka, i da više doprinosi nego on.

- Istina je, izdržavam ga. To je činjenica, ako je to nekom bitno. Mislim da je mnogo veća tragedija ovog društva to što čovek s takvim potencijalom radi za platu od 35 hiljada dinara i nema mogućnost da pokaže koliko zna i ume. Ne znam kako druge žene gledaju na finansije, ali za mene je normalno da su u braku zarade partnera zajedničke, te nas dvoje imamo istu kasu. Tako sam vaspitavana i tako živim. Neki kažu da je Veljko sa mnom zbog para, ali ja sam sigurna da će on jednoga dana napraviti veliku karijeru i da me ni tada neće ostaviti - pričala je kreatorka.

