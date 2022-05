NE SEĆA SE NIČEGA, NI DATUMA ROĐENJA Marija Kulić se oglasila nakon što je njena ćerka doživela TEŽAK UDES, otkrila detalje horora

Sestra Miljane Kulić, Tijana, jedna je od povređenih u stravičnom udesu koji se dogodio u Nišu, a sada je to potvrdila i njena majka Marija.

Naime, Marija nije mogla da dođe do reči koliko je bila uznemirena, a kada se malo smirila, otkrila je šta se desilo ove užasne večeri.

foto: Printscreen/Facebook

- Istina je. Rame joj je polomljeno, prevezla se od jednog mesta do drugog sa nekim nenormalnim ludakom, preko 100 kilometra na čas je išao u Dušanovoj ulici. Ničega se ne seća! Umrla sam od straha, do sad smo bili u bolnici, ja sam se vratila kući jer Željko spava. Moj brat je do sad bio s njim, pa je otišao, a Siniša se vratio u bolnicu da joj odnese stvari - priča Marija s knedlom u grlu, i nastavlja:

foto: Printscreen/Pink

- Petoro je povređeno, strašan je udes bio... Desno rame joj skroz polomljeno i ima nagnječenje kuka. Prošla je kroz ceo skener, glava nije povređena, ali se ničega ne seća. Ne seća se ni datuma rođenja, ni svog ni bilo čijeg, ni ništa... Mora da ostane u bolnici do sutra, pa ćemo videti šta dalje. Uključiće je na infuziju protiv bolova. Razgovarala sam sa neurohirurgom i ortopedom, stavili su joj gips na rame dok sam još bila sa njom u bolnici. Na glavi nema ni krvarenja, nema ni preloma, glava je u redu. Kuk je samo nagnječen, nije polomljen. Auuu, ovo je strašno - zaključuje Marija.

Podsetimo, u stravičnom udesu koji se večeras dogodio u Nišu, kada je vozač "audija" najverovatnije izgubio kontrolu i zabio se u prodavnicu, među petoro povređenih je i Tijana, sestra Miljane Kulić.

Hitna pomoć u Nišu prevezla je povređene u bolnicu na dijagnostiku. Zasad, nije poznato šta je uzrok nesreće, u kojoj samo pukom srećom niko nije stradao. Prema tvrdnjama očevidaca, auto je leteo Dušanovom ulicom brzinom većom od sto kilometara na čas.

foto: screenshot, Instagram

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

