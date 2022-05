SUZANA MANČIĆ JE PRAVA STARLETA! Tamara Đurić razvezala jezik, oplela po Kaći Živković, a za Lunu Đogani ima samo REČI HVALE!

Starleta Tamara Đurić prošle nedelje uzburkla je javnost zbog vesti da je njena zaova na autoplacu koji Tamara drži sa mužem, navodno demolirala neka vozila i perionicu.

Starleta o tome nije želela da govori, ali je progovorila o Katarini Živković, Lunui Đogani i razvodu.

"Ne bih o tome da pričam. Svi su živi, ali nije dobro. Mediji su za to saznali i tako je priča dospela u javnost, ali ja ne bih da je širim."

A šta je sa Kaćom Živković? Jeste li završile sa svađom?

"Meni je to bilo zanimljivo, ali više nije. Da je ona isprozivala starlete, dala neko svoje mišljenje, bilo bi ok, ali ona je rekla da su sve starlete prostitutke! Pa, kako da se ne nađem prozvanom i ne reagujem kada mene mediji nazivaju starletom? Ja ne mogu da ostanem imuna na takve reči. Mnoge devojke sebe nazivaju devojkama, ali zna se šta to znači. Pravih starleta ima nekoliko. Ja sam bila pozorišna glumica, fotomodel, slikala se za vodeće časopise, bavila se pevanjem, okušala se kao voditeljka i sve sam to radila dok mi je držalo pažnju. Bila sam jako uspešna u svemu, ali me više nije interesovalo. Ja sam multimedijalna ličnost. Zamisli da ja sad ustanem i kažem da su sve pevačice prostitutke? Na šta bi to ličilo, kad to nije istina. Znamo svi da ih ima mnogo u tom poslu, ali daleko od toga da su sve. Tu bi se našle prozvanim sve žene koje se bave pevanjem, i one afirmisane, i prave zvezde. Treba paziti kad se daju izjave i etiketiraju ljudi. Samozvane zvezde i zvezde raznih takmičenja i formata... E tu ima tih sumnjivih", rekla je Tamara Đurić za Svet, a prenose mediji.

Kažeš da u Srbiji ima nekoliko pravih starleta, ko su one?

"Suzana Mančić je prava starleta. To je pohvalno, naravno. Sve radi, a ni čim se specijalno ne bavi. Radi kad i šta joj se radi. Meni je starleta pohvalan termin, multitalentovana osoba, a to što mediji i deo javnosti prostitutke zove starletama, to je druga stvar. Ja sam starleta. Ta Suzana je ostvarena, prelepa žena. Ona je glumila sekundarne uloge, bavila se pevanjem i u tome je bila dobra. I kako ćeš nju da nazoveš kad je sve to radila? Od starleta mlađe generacije, ja sam najuspešnija. Ne znam da li ću da dostignem njen nivo, sada ne razmišljam o tome."

Što nisi nastavila da se baviš pevanjem?

"Da sam htela, mogla sam. Ja sam imala nekoliko nastupa preko i meni je to naporno. To je crnački posao. Jedino kad si zvezda nije, ali pevačke zvezde možeš da nabrojiš na prste obe ruke. Ceca i Đani u narodnoj muzici, onda Zdravko Čolić, Lepa Brena i to je to."

A Jelena Karleuša?

"Ona je zabavna. Više mi je kao profi, profi obučena igračica, ali baš dobro sređena. Ima puno stila. Najbolje je obučena na estradi. Sad, da li je baš sve na njoj original? Znam da ju je Gabana prozivao, ali nema veze. Lepo je upakovana, ali zvezda nije. Dobro je obučena, više igra nego što peva, stilizovana - ali ni pevačica, ni zvezda."

Da li devojke danas ulaze u rijaliti da dignu sebi cenu?

"Ja sam ušla u rijaliti iz humanitarnih razloga i svoj honorar i eventualnu pobedu namenila sam unapred deci iz Zvečanske. Ja sam bila uspešan fotomodel, radila za Grua, za neke druge pevače, bila je čast postati deo te neke priče. Danas većina spotova liče na porniće domaće radinosti. Rijaliti pruža mogućnost i da pokažeš u čemu si dobar. Ko bi znao da je Sloba Radanović tako dobar pevač da nije bio u rijalitiju? Pa, ona Teodora Hadžinešto isto se proslavila preko Zadruge. Sad je ona za klince zvezda. Sloba je u top pet pevača danas. A za njih pre rijalitija niko nije znao da su tako dobri."

Ko je najviše uspeo zahvaljujuči rijalitiju? Jel Kija?

"Kija nije zvezda. Ona mi nikad nije bila zabavna. Interesantna je kao onaj čovek koji prođe kroz Slovensku plažu sa krofnama, pa pita ko će da kupi krofnu. I kad se svi najedu, niko ga ni ne primećuje. Teodora i Sloba su napravili dobar posao. On je rijaliti učesnik koji je postao zvezda, ali zato što je kvalitetan. On mi je jedan od omiljenih likova sa estrade, nemam zamerku. Lep, porodičan, oženjen, lepo peva, kulturan, odmeren."

Kako ti se Luna čini?

"Svaka čast, neki ljudi na vreme shvate neke stvari. Kad je ušla u rijaliti bila je jako razmažena i istripovana da je ćerka jako poznatih roditelja. Jesu oni na estradi, ali se ponašala kao da joj je mama Brena a tata Čola. Ponižavala je ljude, pa je i sama bila emotivno ponižena. Drago mi je da je uspela u životu. U rijalitiju se udala, osnovala porodicu, čujem da dobro zarađuje, svaka čast. Ona nije ni trebalo da ulazi u rijaliti. Znaš kako oni to rade! Trebala je sa 16 godina da uradi to što je uradila. Ne treba ni da se vraća na estradu, previše je emotivna. Vidim da je dobra majka i to je meni najbitnije kod osobe. A ona sporna pevačica je izjavila da sam ja majka koja samo slika dete za Instagram. Ja od njenog obra-zovanja i mentalnog sklopa ništa drugo nisam ni očekivala."

Kakva si sad sa Gogom? Sa njom si imala konflikte.

"Mi smo se pomirile. Poznaje mog Nikolu. Jednom nam je prišla irekla da nije imala ništa protiv mene, nego da je njoj u ri- jalitiju bio zadatak da me malo ispro- vocira jer niko nije hteo sa mnom da se svađa. Nije mi ona ništa loše niti nažao uradila. Pokušala je da me uradi, spomenula je Makaronu, ali ok je ona, ima mane ali nije loš čovek. Ja sam njoj rekla tada da je debela, što i jeste bila, rekla sam joj da je previše nadmena i nadobud- na, a tako se i ponašala. Sve što sam mislila sam i rekla. Njoj je tad smetalo što na Farmi nemamo klimu, kao da je rasla na Belom dvoru ili bila udata za princa od Monaka! Devojko, svaka tebi čast, ali moraš da se prilagodiš. Ja se prilagođavam gde god da sam, na selu, u gradu, sa čistačicom ili državnikom. Ja sve ljude poštujem i biram reči, dok me taj neko ne isprovocira ili uvredi. E, kad se to desi, ne mogu da biram reči. Nije do mene nego do moje inspiracije. Mene ljudi doživljavaju kroz sopstvene komplekse."

Da li si ispratila priču oko njenog razvoda?

"Vidim da ne pljuje bivšeg muža i to je jako lepo. Imaju dete, a logično je da se razvedu ako ne ide u braku. Bolje dobar razvod nego loš brak."

I za tebe se priča da se razvodiš?

"Dok sam bila trudna, ja sam se tri, četiri puta razvela i isto toliko puta otkazala svadbu. Tokom trudnoće i posle porođaja sam bila baš impulsivna. Sada imamo odličan odnos. Ja pričam, on ćuti. Šalim se. On nigde ne ide bez mene, poprilično smo vezani. Tamara je stalno sa nama. Imamo pomoć oko higijene, ali decom se bavimo on, ja, moji roditelji, sestra... Ne dozvoljavam da neko nepoznat čuva naše dete. Kad ja imam obaveze Nikola čuva dete, kad on radi, ja sam sa njom."

