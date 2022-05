POSLEDNJI SNIMAK MILICE PAVLOVIĆ SA POKOJNOM BAKOM TERA SUZE NA OČI: Ove njene reči će pevačica dugo pamtiti (VIDEO)

Pevačica Milica Pavlović je na svom Instagram profilu podelila vest da je preminula njena baka Rada, koja ju je i odgajila.

Pevačica je sada objavila niz snimaka na kojima njena baka peva i govori o tome kako joj je unuka lepa.

Dok su se vozile kolima, Milica je baku pitala da li je istina da ona voli sve ljude, na šta je Rada odgovorila:

- Volim sve ljude koji vole mene, ko me ne voli doviđenja - rekla je Rada u jednom od poslednjih druženja sa unukom Milicom.

U emotivnom video, baka Rada i peva i govori kako je slatka kao "čikulatka".

Podsetimo, baki Milice Pavlović bila je ustanovljena Alchajmerova bolest, zbog koje unuku pred kraj života nije preponavala, o čemu je Milica Pavlović javno govorila.

- To je za mene trenutno najbolnija tema u životu. Bolest je uzela maha. Srce i duša me bole zbog toga što me moja baka ne prepoznaje. Ona je moje zlato, moja duša, moje sve na svetu i mnogo je strašno kada prilikom svakog viđanja s njom, moram da se iznova upoznajem i pokušavam da je podsetim ko sam. Da sam ja ćerka njenog sina, njena unuka. Njena Milica. Njena pevačica. Sama činjenica da sam doživela da neko ko mi je najbitniji na svetu postane dementan veoma je teška i potresna, izbegavam da pričam i razmišljam o tome, ali očigledno da u životu postoje stvari koje ne možemo da biramo i na koje ne možemo da utičemo. Prilikom svakog našeg susreta trudim se da doprem do nje, da se priseti da sam ja njena Milica, ali svako novo viđanje donosi iste momente. Ali onda kad me prepozna, kad se seti, to je neprocenjivo i ne mogu da opišem taj osećaj kako me ljubi, grli... Svaka reč koju mi uputi za mene je velika kao ceo univerzum.

