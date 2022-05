POSTALA MAMA I KIDA KAKO IZGLEDA! Katarina Grujić u TIGRASTOJ haljini pokazala čime raspolaže, pa se okrenula otpozadi! (FOTO)

Pevačica Katarina Grujić veoma brzo je dovela liniju do savršenstva posle porođaja.

Grujićeva je sada pozirala u tigrastoj haljini i do izražaja su joj došle obline, posebno kada se okrenula otpozadi.

Ona je dobila mnogo komplimenata ispod objave na Instagramu posebno zbog toga što je nedavno rodila ćerkicu Katju. Inače, Katarina redovno vežba, pa nije ni čudo što ima zategnuto telo.

- Otišao je stomak, nema ga! To je samo red, rad i disciplina. Ne kažem da to svaka žena mora da to uradi, ali ja sam takav tip. Ja sam neko ko se i ranije hranio zdravo, trenirala sam svaki dan, pa što ne bih nastavila i sad? Pijem ja i vince, ali u teretani sam dva sata - rekla je Kaća nedavno u jednoj emisiji.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.