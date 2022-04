NEPRIJATNO PITANJE ZA ANDREANU Kaća Grujić i Čekićka osule paljbu po Aleksandri Bursać zbog dueta sa Emirom NAPRAVILA BIH HAOS!

Katarina Grujić i Andreana Čekić govorile su o prpevanoj pesmi "Cipele" i Aleksandri Bursać koja je prepevala pesmu sa Emirom Đulovićem. I Andreana Čekić i Katarina Grujić osudile su ovaj gest Aleksandre Bursać

Prvi put u emisiji Kontrashow pojavile su se tri najbolje drugarice i kume - Andreana Čekić, Tamara Milutinović i Katarina Grujić.

One su otkrile puno toga što javnost o njima nikada nije čula, a zahvaljujući otvorenosti o intimnim temama, atmosferu su dovele do usijanja.

Jelena Nikolić Kontrakulturna postavila je nelagodno pitanje pevačici Andreani Čekić kada ju je pitala šta misli o duetu koji je pevačica Aleksandra Bursać prepevala, a koji je prvobitno otpevala Andreana Čekić sa Emirom Đulovićem.

- Puno puta, posebno ovih dana sam pričala o tome. Ne znam šta bih ja tu dodala. Lepo je otpevano. Smatram da nije bilo potrebe da se uopšte prepevava. Autor je mogao da uzme postojeću pesmu i da stavi kod sebe na kanal. NA kraju krajeva nije bitno šta ja o tome mislim. Pozdravljam svačiji rad. Aleksandra Bursać je dobra pevačica - rekla je Andreana Čekić.

foto: Kurir televizija

Pevačica Katarina Grujić prvo je imala blag ton, rekavši da za Aleksandru Bursać ima samo reči hvale, ali je onda nastavila u neprijateljskom raspoloženju, rekavši da bi ona to, kako kaže, "izminirala na svim poljima, jer nije kolegijalno".

- Ja ću se samo nadovezati na to. I ja poznajem Aleksandru Bursać i imam samo reči hvale. Odmah sam rekla da to nije kolegijalno i to nije profesionalno. Ja bih napravila skandal i to tako ne bi prošlo, ja bih to izminirala na apsolutno svim poljima, jer nije kolegijalno. Ne može meni neko da zabada nož u leđa, kome apsolutno ništa loše nisam uradila. Sve kolege na estradi su osudile to i svi su stali na Anreaninu stranu - rekla je Katarina Grujić.

foto: Kurir televizija

Andreana je objasnila kako se osećala.

- Bilo bi ok da me je pozvala pre toga i da mi je najavila i rekla "vidi Andreana ponuđeno mi je, nadam se da se ne ljutiš, ja ću to prihvatiti. Rekla bih joj da je super, da nema problem sa tim. Ovako ispada, kao što kaže Kaća, da je sve nešto iza leđa. I sad je sve iza leđa. Nismo se čule posle toga - rekla je Andreana.

foto: Kurir televizija

- Što bi ona nju uopšte zvala - dodala je Katarina Grujić.

Podsetimo, nakon što je duetska pesma „Cipele“, koju su prvobitno izvodili Andreana Čekić i Emir Đulović, uklonjena sa digitalnih platformi, autor i producent Saša Lazić rešio je da promeni ekipu za ovu numeru. Pesmu "Cipele" prepevala je Aleksandra Bursać sa Emirom Đulovićem.

