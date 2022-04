DELUJE SJAJNO, NE PRIMETIŠ DA JE ODNOS BOLESTAN, PA POČNU PROBLEMI: Pevačica sad je srećna sa fudbalerom, a nisu uvek cvetale RUŽE

Pevačici Tamari Milutinović sreća se osmehnula u poslednje vreme, pa tako pored poslovnih uspeha već neko vreme uživa u ljubavi s fudbalerom Darkom Jevtićem.

Sada je pevačica otkrila za Alo koliko je teško biti devojka uspešnog sportiste, koliko je naporno živeti na relaciji Grčka - Srbija, ali se osvrnula i na svoje prethodne ljubavne odnose koji su, kako kaže, bili toksični.

- Bila sam u toksičnim vezama, mislim da smo svi nekada u životu imali takav odnos. Srećom, izašla sam iz toga kao pobednik - rekla je Tamara, i otkrila u kom trenutku je shvatila da se nalazi u nezdravim partnerskim odnosima.

- U početku ne primetiš da je odnos bolestan, sve deluje bajno i sjajno. Toksičnost dolazi kasnije, kada počnu problemi, ljubomora, postavljanje uslova, sputavanje partnera i ograničavanje slobode. Mojim momcima je najviše smetao moj posao, imala sam dečka koji mi je zamerao što zagrlim fanove kad se slikam s njima. Prebacivao mi je moj posao, ponašanje, način govora, oblačenje... Zaista nemam puno veza iza sebe, ali mogu reći da su mi sve prethodne veze bile toksične - iskreno je rekla pevačica, i priznala da je kraj Darka napokon našla svoju mirnu luku.

foto: Printscreen/Instagram

- Sada konačno uživam, ali moram da priznam da sam zbog ljubavi dosta zapostavila karijeru. Celo prošlo leto nisam nastupala da bih bila kod Darka u Rusiji. Srećom, sad se preselio u Grčku, pa sam preko nedelje uglavnom tamo, a za vikend dođem u Srbiju da nastupam - rekla je pevačica, i priznala da ponosno nosi titulu devojke fudbalera.

- Lepo je biti devojka fudbalera. Ljudi o tome imaju predrasude, ali zaista je dobro imati čoveka koji je zadovoljan sobom i koji ti daje vetar u leđa. S druge strane, da bi bila s takvim čovekom, postoje određena odricanja, baš kao što se on odrekao mnogo toga da bi danas bio uspešni sportista. Najpre, morao je da se odvoji od svoje porodice, nije imao detinjstvo kao njegovi vršnjaci, lišio je sebe izlazaka, provoda, ludila… Neće svaka žena to razumeti i pristati na žrtvu zarad odnosa sa sportistom. Ja to više i ne smatram žrtvovanjem, jer da nisam s njim, ja ne bih bila srećna, on je moja snaga - istakla je Tamara, i otkrila da svoju budućnost vidi kraj sadašnjeg dečka.

foto: Damir Dervišagić

- Svoj život zamišljam pored takvog muškarca, našla sam ono o čemu sam maštala. Živimo zajedno, lepo se slažemo, upoznali smo porodice jedno drugog. Ja obavljam sve kućne poslove, nekada samu sebe iznenadim kada zavijam sarme ili spremam neka jela koja nisam verovala da mogu da spremim. Kad kuvate za čoveka kojeg volite, sve je lakše - zaključila je Tamara.

Tamara je priznala da je zatvorena osoba, te da ima uzak krug bliskih ljudi.

- Nemam mnogo pravih prijatelja, zatvorena sam i ne dozvoljavam da mi se puno ljudi približi. Za mene je prijatelj neko ko je prema meni iskren, direktan, neko ko ne pakuje stvari u mašnicu... Kada primetim da mi neko nije iskren prijatelj, ja se odmah udaljim od te osobe - rekla je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Alo

