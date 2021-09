TAMARA MILUTINOVIĆ SA FUDBALEROM OTIŠLA IZ SRBIJE: Pevačica se ne razdvaja od dečka, evo gde zajedno odmaraju! (VIDEO)

Pevačica Tamara Milutinović ne razdvaja se od dečka fudbalera, a svoju ljubav pokazala je i na društvenim mrežama.

Milutinovićeva je sa Darkom Jevtićem otišla na odmor van Srbije u Atinu i podelila nekoliko ljubavnih "storija" na Instagramu. Pevačica nije skidala osmeh sa lica dok je grlila i ljubila svog izabranika.

foto: Printscreen/Instagram

Njih dvoje očigledno uživaju u ljubavi, pa se Tamara ne libi da dečka pokazuje javno, a o tome je i sama nedavno govorila.

- Sve vam je jasno kada sam po prvi put izbacila zajedničku fotografiju sa momkom na društvenim mrežama. To je dovoljan i snažan pokazatelj da volim Darka i da sam sa njim srećna. Inače, i on je po prvi put izbacio na društvene mreže fotografiju sa devojkom, tako da je onda situacija između nas dvoje potpuno jasna. Volimo se i to nam je najbitnije - izjavila je nedavno Tamara.

foto: Printscreen/Instagram

