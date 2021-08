FOTKA NA MREŽAMA JE SNAŽAN POKAZATELJ DA GA VOLIM! Tamara Milutinović progovorila o vezi sa fudbalerom DARKOM Jevtićem!

Foto: Printscreen/Magazin In

Pevačica Tamara Milutinović otkrila je kako se snalazi u kućnim poslovima i progovorila je o vezi sa fudbalerom Darkom Jevtićem.

- Kako sad ja sebe da hvalim? (smeh). Smatram da se dobro snalazim za svoje godine u kućnim poslovima, ali još uvek imam vremena da učim i da dodatno napredujem. Niko se naučen nije rodio, pa tako ni ja. Sve što mogu ja uradim, sklonim, obrišem, premestim. Volim da sam vredna i od koristi – ističe Tamara i dodaje kako joj je kuvanje omiljeni hobi u domu.

- Najviše volim da kuvam. Često eksperimentišem sa receptima, pravim ono što se sviđa mojoj porodici. Volim da sam vešta u kuhinji i trudim se da usavršim svoje kulinarske sposobnosti. Interesantno je da najbolje pravim ćufte. U njima svi uživaju i znam sjajno da ih pripremim sa sve prilozima. Na kraju tog obroka svi poližu prste od dobrog ukusa – poručuje pevačica koja je javno priznala vezu sa fudbalerom Darkom Jevtićem.

Njih dvoje su preko leta vreme provodili na Mikonosu, a sada Milutinovićeva otkriva da je konačno srećna i ljubavi i da povremeno odlazi u Rusiju kod momka.

- Odlazim povremeno u Rusiju i srećna sam u ljubavi. Konačno je sve onako kako treba da bude. Sve vam je jasno kada sam po prvi put izbacila zajedničku fotografiju sa momkom na društvenim mrežama. To je dovoljan i snažan pokazatelj da volim Darka i da sam sa njim srećna. Inače, i on je po prvi put izbacio na društvene mreže fotografiju sa devojkom, tako da je onda situacija između nas dvoje potpuno jasna. Volimo se i to nam je najbitnije – kaže Tamara.

