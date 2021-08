NISAM ŽELEO DA NEKO ZAVRŠI U INVALIDSKIM KOLICIMA! Janjuš ISKRENO o odnosu sa Majom u Zadruzi, priznao da je to za njega PROŠLOST!

Marko Janjušević Janjuš je u emisiji objasnio kakav je odnos imao sa Majom u Zadruzi i istakao da nije želeo da neko završi u invalidskim kolicima.

- Olga iz Vršca, dobro veče. Pozdravljam vas. Za Maju nemam pitanja ona laže samu sebe sa tom kosom ne zna šta će, toliko je iritantna, nije svesna svoje gluposti - rekla je gospođa.

- Mene vaše mišljenje ne dotiče, ni vaše ni gospodina preko puta. Ako vas ja ne zanimam vi se prešaltate dalje - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Pink

- Ne zanosi se, ti si samo dvorska luda, zato te i drže! - nastavila je gospođa.

- Vi ste još gori koji zovete dvorsku ludu i komentarišete je - odgovorila je Marinkovićeva.

- Stalno govoriš da govoriš da voliš svoje dete, valjda treba da paziš na svoje ponašanje zbog nje? - pitala je gledateljka.

- U pravu ste i dalje ne mogu da verujem šta sam sam sebi dopustio. Mislim da ću popraviti sve. Sve ste u pravu, ja samo nisam hteo da neko završi u invalidskim kolicima i izgurali smo, sve je prošlo idemo dalje - rekao je Janjuš.

- Mnogi komentarišu, da se vratiš svom porodičnom životu a onda ti to i sam kažeš, pa izbaciš slike recimo sa Anom Korać? Ili Jelenom Pešić? Jel to neki inat? - nastvila je Ivana.

foto: Printscreen/Pink

- Od trideset pet dana ja sam sa ćerkom proveo trideset. Ana je moja prijateljica i nikada mi ružnu reč nije rekla. Sada je slobodna i ona i ja, ja izbacujem slike ljudi sa kojima sedim i provodim vreme. Čak sam stavio sa komšinicom, oni je povezuju sa svima. Ja sam Jelenu sreo na moru nije nikakav inat - odgovorio je Marko.

- Svako ima pravo da gaji simpatije prema kome god hoće da li će to biti uzvraćeno to je drugo, to nije moja stvar. Ne zanima me ništa drugo, moj odnos niko neće poremetiti sa njim - istakla je Maja u emisiji "Narod pita".

Kurir.rs/M.M.

