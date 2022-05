MAJU ZVALI I PRETILI JOJ ZBOG JANJUŠA: Priznala da li se pomirila sa BIVŠIM, šta su radili u istom KLUBU, pa osula po Čaprićki!

Bivša zadrugarka Maja Marinković razvezala je jezik o pevačici Sandri Čaprić, pa progovorila o navodima da je ponovo sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Ona je odgovorila na nekoliko pitanja koja sve zanimaju.

- Taj snimak je od pre nekoliko noći kada smo se sreli u klubu. Mi se često tako sretnemo u gradu i nemamo nikakvu komunikaciju. On je bio baš uporan, javio se, javila sam se i ja, rekla sam da nemam nikakav animozitet, ne gajim mržnju, nema potrebe. Bila sam sa drugaricom i on je insistirao da mi pređemo kod njega za sto. Reko', zarad starih dana i stare slave da ispoštujem čoveka i tu nastaje haos, portali gore - priča Maja.

foto: Printscreen/Red TV

- Ne znam da li je to sudbina pa se srećemo. Mene posle toga spopadaju neke nebitnjakovićke... Posle toga sam doživela torturu i rekla sam ne bude li se to obustavilo drugačije ćemo da reagujemo. Neki nebitnjakovići koje ni mama i tata ne prepoznaju. Ako si boje bež, ne zračiš i nikada nećeš biti zvezda. Nije istina da sam je zvala i pretila. Nisam imala frku sa Banetom Đokićem, on je samo njen potrčko. Ne bavim se tim stvarima, samo hoću da kažem da joj nisam pretila, pozvala sam je da vidim o čemu se radi. Kada mačke nema, miševi kolo vode, oni su miševi, ja sam mačka, treba da ostanu u rupi i budu mirni. Treba da mi se zahvale zbog emisije i što su bili na portalima preko mog imena - dodaje Marinkovićeva.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

- Ja sa Janjušem nisam, niti ću biti. Da li je on sa svojom ženom ili sa nekom trećom, to nije moja stvar, ja sam jako srećna. Ovom prilikom bih pozdravila Deniz koja je odlično opisala izgled i vokalne sposobnosti Sandre Čaprić, ništa ne bih dodala - istakla je Maja Marinković.

Da li je Janjuša žena izbacila iz kuće, nakon što je izašao vaš zajednički klip?

- Ja sam čula istu tu priču, to mi je rekao naš zajedniči prijatelj. Tog jutra ga je dočekala tašta ispred kuće, živeo je kod njih, na staroj adresi. Sad ne znam gde živi... Svuda pođi, kući Lesi dođi - našalila se Maja, a onda je voditelj primio poziv od Janjuša u programu uživo.

foto: Printscreen/Red TV

- Kaže, puno vas pozdravlja - rekao je voditelj.

- Taj poziv me neće omekšati. Ne volim kad pružim šansu nekom, a on ne ispadne čovek. Tom temom se više ne bih bavila. On je te večeri bio tako uporan da dođemo za sto kod njega. Ništa se tu nije desilo, ne mora gospođa da brine. Upućeni su mi neki pozivi upozorenja, broj je bio sakriven. Kad se nekom ker odveže s lanca i pobegne i dođe kod mene, šta ja da radim... - otkrila je Marinkovićeva u emisiji ''Pitam za druga''.

foto: Printscreen/Red TV

