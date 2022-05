SAMO DA JE ZAPOSLENA, DA IMA NEKO DA GA HRANI: Ovako je izjava Isakove bake nasmejala sve pre njegove veze sa PEVAČICOM!

Nakon što je Isak Šabanović i Aleksandra Mladenović potvrdili da su u ljubavnoj vezi, interesovanje javnosti za ovaj novopečeni par iz dana u dan sve je veće.

AlI pre samo nekoliko meseci Isak je govorio da mu ne ide u ljubavi i da mu je zbog prirode posla teško da zadrži devojku.

- Sad je malo teže naći curu, to svi znaju. Teško je naći osobu koja će me gledati kao Isaka, a ne kao pevača Isaka, a drugo teško je I zbog posla. Evo dajem primer, nađem curu u Beogradu, a ja sam sutra u Sloveniji i misliš da će mi verovati da ja tamo neću da švrljam. Nije to do mene, već do nje je Koliko će mi verovati - rekao je pre samo par meseci pevač i dodao da i njegova porodica želi da se uskoro skrasi.

foto: Nemanja Nikolić

Ipak, jedan član imao je poseban uslov za njegovu novu devojku.

- Trudim se da nađem nekog, što kaže moja nana samo nek' je zaposlena. Nemaju moji problem ko je i šta je, čime sa bavi, samo da radi, da ima posao. Ako njihov Isak stane da ima ko da ga hrani (smeh), misle oni na mene - rekao je u emisiji “Praktična žena” i nastavio:

- Ne tražim je u biblioteci, no u kafani, to mi je posao. Ali nadam se da će biti neka srodna dušica!

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

02:07 BARBARA BOBAK: Darku sam zabranila da govori o mojoj karijeri