LJUTIM SE NA PETRA GRAŠU! Tonči Huljić progovorio o ćerki i zetu, otkrio NEPOZNATE DETALJE O PEVAČU: Postao je poznat preko noći!

Poznati muzičar Tonči Huljić ne krije uzbuđenje zbog braka ćerke Hane i dugogodišnjeg prijatelja Petra Graša, i prinove, koju očekuju polovinom jula. Iako obožava Petra, Tonči je ljut na zeta jer će u danima kada Hana treba da se porodi svakodnevno imati nastupe.

Tim povodom, tekstopisac je bio inspirisan za novu pesmu i još maštovitiji spot, kojim je opisao čitavu situaciju u porodici. Kako kaže za Blic, unuku već sve čeka, stamena baka i paranoični deka.

foto: Kurir televizija

– Lako je pričati o tome da želiš da budeš deda, ali kada dođe do toga, treba vremena da se snađeš. Uzbuđen sam i imam tremu od svega toga, sreća da imam stabilnu i stamenu suprugu koja će brinuti o tome. Sve je spremno u svim kućama, ograđuju se svi rizični prostori. Malo sam paranoičan, verovatno sam i dosadan po tom pitanju. Biću najveći paničar, neću biti stalno oko deteta, ali ću stalno pitati i maltretirati sve oko sebe. Kada se mala rodi, Petar će imati nastupe svaki dan, malo se ljutim jer nema potrebe da radi toliko, pa sam i tu situaciju obradio u spotu za novu pesmu – započeo je Tonči, koji je zatim rekao nešto više o pomenutom projektu “Baci oko na mene”:

– Veza koja se završila brzim brakom i detetom, nismo previše pričali o tome za medije i ovaj spot je moj odgovor na sva pitanja. Odnos Graša i mene je počeo kada su isto vreme Rozga i on došli u Magazin, znamo se toliko dugo. Familija smo i šalimo se surovo. Spot je obradio temu i njegovo veselje i naše zezanje. Smejali su se oboje kada su videli spot. Navikli su da sam najveće dete od svih. Puno su ozbiljniji od mene. Popuju mi, pa ne volim ni da pokazujem sve. Supruga Vjekoslava mi je rekla: “Ajde dosta”.

Tonči kaže da Hana nije navikla na ovoliku medijsku pažnju, a da i njemu ne prijaju svakodnevni tekstovi.

– Nema mi gore stvari nego kada mi vrište na ulici, a u poslednje vreme je to češće nego ikada do sada, malo je smešno da sa šezdeset godina ne izlazim napolje. Proganjaju me svi oni kojima se sviđaju spotovi. Živimo najnormalniji život, šetamo se po rivi, u poslednje vreme slabije, ljudi ili pitaju za pare ili selfije – rekao je, a zatim je dodao:

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

– Ne znaš da li je bolje dati izjave da ljudi ne bi nagađali ili ćutati. Nemam razloga da se krijem od novinara, niti da pravim od sebe nešto veće. Bio je pritisak, Hana nije izlazila napolje i sada gde god se pojavi, slikaju je svuda. Treba joj da se malo privikne, deca su mi zato povučena, ceo život su bili skromni jer smo mi bili eksponirani.

Glavna tema medija je bila svadba Graša i Hane, koja je organizovana za uži broj ljudi, a Tonči je sada otkrio kako su se proveli.

– Kakav je čovek, takav je i zet. Bili smo svi iznenađeni što su zajedno. Svadba je bila fina i ugodna. Imamo nameru da u septembru pozovemo sve prijatelje na jedno mesto na obali – istakao je tekstopisac, kojeg ni ćerka, ni prijatelj nisu pitali za savet o bračnoj zajednici.

– Nisu me pitali za savet, nemaju potrebe za tim jer su toliko kompatibilni. Trebalo bi mi njih da pitamo, bez obzira što su kratko zajedno. Oboje imaju žicu za humor i vrlo su iskulirani, ona obožava da jede, a on da kuva i eto. Ne oseća se nikakva razlika u godinama. Da smo birali i tražili, ne bismo našli boljeg – zaključio je Huljić.

Biću kao Žika iz „Dinastije“

Na pitanje da li vidi sebe kao jednog od likova iz “Žikine dinastije”, on je sve prisutne nasmejao odgovorom.

– “Žikina dinastija” je deo opšte kulture, a na mene je najveći utisak ostavio prvi film iz serijala, to je bila ozbiljna priča, pa se kasnije pretvorilo u komediju. Sigurno će biti takvih slučajeva, kao sa Gidrom, on je bio u situaciji da brine o unuku, verujem da nećemo dugo čekati na to. Ja sam neka sredina Milana i Žike, bliži mi je Žika – rekao je Tonči kroz smeh.

Huljić se prisetio upoznavanja sa Grašom, kada ga je doveo u “Magazin” kao klavijaturistu, a tek je godinu dana kasnije otkrio da pored toga što lepo svira, ume i lepo da peva.

- Skoro godinu dana nisam znao da on peva, doveo sam ga kao klavijaturistu da bi zamenio mene. Tada sam se povukao iz Magazina, imao sam 18 pevača, sada ih imam pet, šest i nije to jednostavno hendlovati, velike su karijere, uključujući i samog sebe. Prvi put sam ga čuo kako peva posle osam meseci nakon što je došao, nemam praksu da odlazim na koncerte svojih izvođača i dok smo čekali da krenu da sviraju i Petar je počeo da peva i svira – započeo je Tonči, prisećajući se tog trenutka:

– Slušam i ne mogu da verujem šta čujem. Zvuči kao mladi Oliver, a izgleda pet puta bolje. Rekao mi je da peva samo za svoju dušu, a onda sam mu predložio da bismo mogli da uvedemo muški vokal u Magazin, on nije hteo. Postao je poznat preko noći. Maskirali smo ga za nastup sa Magazinom, da ga ljudi ne bi prepoznali. Sledećeg dana je imao svoj prvi nastup i nije hteo da napusti bend.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/S.M./Blic

Bonus video:

03:33 Tonči Huljić iskreno o porodici