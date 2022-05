SUKOB U EMISIJI, SLAVICA ĆUKTERAŠ PREKINULA IVU ŠTRLJIĆ! Glumica odbursila pevačici: Nisam većina, JA SAM PAMETNA! ŠOK!

Pevačica Slavica Ćukteraš i glumica Iva Štrljić sukobile su se u jednoj emisiji.

- Žene s godinama samo dobijaju, ako sa njima znaju lepo da sarađuju, a ne ako se bore sa godinama. Ja, na primer, volim da muškarac ima ozbiljno životno iskustvo iza sebe. Kada je imao brakove, kada je nekog voleo i za nekog se borio, ima ožiljke na duši... Meni se to dopada jer je taj neko ko je sadržajan, čovek koji iskustvo - kaže Iva Štrljić u Magazinu In.

Na Ivine reči, odmah se andovezala Slavica Ćukteraš:

- Taj je prolupao - dobacila je Slavica Ćukteraš.

- Ne treba da idu na korekcije, estetske i slično, svaka bora na licu je bitna - dodala je Iva.

- Žene žive u bajkama, mene to nervira. A muškarac po istom šablonu ide od žene do žene i prodaje tu priču, a one to gutaju - kaže Slavica.

- Ali nisu svi isti, od takvih nećete dobiti ni nežnost ni posebnost koju tražite - dodala je Jelena Trivan.

- Ja nisam većina, ja sam jedna pametna osoba - istakla je Iva Štrljić.

- Kvalitetnih muškaraca ima, postoje... Ali u današnje vreme većina su prevaranti - zaključila je Slavica Ćukteraš.

