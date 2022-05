CELI REGION JE GLEDAO NJEN P*RNO SNIMAK Pevačica se vratila bivšem, a rečima Jovane Jeremić objasni u kakvim su odnosima HIT VIDEO

Pevačica Sanja Stojanović proslavila se učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", u kojem je uspela da se plasira u finale i dobije ugovor sa "Grand" produkcijom.

Sanja se nije ni dokopala tog ugovora, a već je doživela veliki medijski skandal. Dok je trajalo takmičenje u javnost je dospeo intiman snimak Sanje i njenog bivšeg dečka.

- Nisam bila spremna da se u tom trenutku nosim sa tim stvarima. Sada mi nije problem da o tome nešto kažem, prokomnetarišem, tada bi je to bio takav tabu. Tada sam imala samo 20 godina. Nezrelost i neiskustvo je učinilo svoje, a sa 30 i kusur godina se drugačije razmišlja - rekla je Sanja za "Espreso" prošle godine kada se nakon višegodišnje pauze vratila na muzičku scenu.

Nedugo nakon muzičkog povratka Sanja se razvela od supruga, a nedavno je odlučila i da se pomiri sa njim. Sada je objavila kako njen muž izgleda u smešnom klipu na Tiktoku na kojem je imitirala Jovanu Jeremić kada priča o mužu.

Sanja je nedavno, gostujući na jednoj televiziji, ispričala kako se "izblamirala na jednoj proslavi punoletstva"

- Jednom mi se desila jako neprijatna situacija. Pevala sam u Aranđelovcu na punoletstvu. Napucala sam se, sa sve onim praćkama na grudima. Čovek koji je pravio rođendan kćerki je pop. Kada sam videla među gostima sve popove u mantijama, a ja sa crnim praćkama, osećala sam se kao sotona. Ne znam da li da vučem suknju dole ili da praćke skinem. Gospodin je tražio mikrofon od mene i počeli su da pevaju molitvu. Bilo me je sramota tako obučenu i da se prekrstim. Otišla sam do auta, gde imam ful garderober, uljudila sam se. Nije bilo to što sam očekivala, ali sam se izvukla - uz osmeh se prisetila Sanja.

