DARA BUBAMARA SE POBILA S MUŠKARCEM NA AERODORMU: Pao joj MRAK na oči, GREBALA GA, ŠAMARALA ni policija je nije zaustavila

Dara Bubamara tukla se s muškarcem na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla". Incident se dogodio u sredu u 13.30, pre ukrcavanja na let za Tivat.

- Dok smo čekali u redu da se ukrcamo u avion, jedan muškarac je počeo da viče na Daru: "Sledeći put pazi kako voziš da ti ne bih je*ao mrtvu majku!" Očigledno su se njih dvoje sreli i pre aerodroma, izgleda da je Dara "isekla" tog lika u saobraćaju, pa je on poludeo kad ju je opet sreo - priča jedan od očevidaca.

Pevačicu je ta psovka isterala iz takta, zaletela se i počela da udara muškarca, koji je od nje viši skoro pola metra!

- Udarala ga je pesnicama, torbom, grebala ga... On je prekrio lice rukama i nije joj uzvraćao - priča očevidac i dodaje da su ostali putnici skočili da ih razdvoje.

- Ubrzo je stigla policija, a Dara se ni tad nije smirila. Rekla je da će ga unakaziti ako ga ponovo sretne jer joj je psovao mrtvu majku. Uprkos tuči, ona se ukrcala u avion, a tog muškarca nismo videli.

Pozvali smo popularnu pevačicu, koja je potvrdila naša saznanja.

- Tačni je da je došlo do incidenta! Malo brže sam vozila da bih stigla na let, jer sam imala zakazan nastup u Crnoj Gori. Taj čovek me je izvređao bez razloga! Slaba sam na roditelje, koji više nisu među živima, i uvek ću skočiti na bilo koga ko mi dira moje najmilije - rekla je Dara.

