KURIR U ZGRADI U KOJOJ BORAVI GUDELJ! Anastasiju i fudbalera viđaju stalno, ON je uvek sa njima, ovo su DETALJI njegovog boravka!

Ljubavna priča Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja sve više i više intrigira domaću javnost, pa se tako svakodnevno u medijima pojavljuju nove informacije o ovom paru koji je zajedno tek dva meseca.

Proslava 24. rođendana ćerke Svetlane Cece Ražnatović bila je povod da fudbaler s rođenim bratom Dragim, sestrom Vanjom i majkom Oliverom poseti srpsku prestonicu i upozna najbližu porodicu i prijatelje svoje devojke. Kako Kurir saznaje, Nemanja je odlučio da, umesto u hotelu, za vreme svog boravka u Beogradu borave u luksuznom stanu u naselju Beograd na vodi, koji je iznajmio po principu stan na dan. Ono što je posebno zanimljivo jeste da se zgrada u kojoj trenutno borave nalazi tačno prekoputa zgrade u kojoj svoj stan ima Cecina kuma Violeta Viki Miljković.

Kako bismo od komšija saznali nešto više o njihovom boravku u Beogradu i stanu, za čije je iznajmljivanje, prema informacijama sa sajtova agencija za nekretnine, potrebno dnevno izdvojiti između 70 i 170 evra, posetili smo luksuzno nasilje. Odmah po dolasku, naišli smo na jednu od osoba zaduženih za održavanje zgrade, koja nam je potvrdila da Gudelj boravi u jednom od stanova u tom kompleksu, kao i da se, otkad je došao, ne razdvaja od svoje devojke Anastasije.

- Nemanju viđam svakodnevno otkad je došao iz Španije. Deluje kao fin i kulturan mladić, uvek se fino javi. Stalno je s nekim momkom koji jako liči na njega, posle sam video da mu je to rođeni brat. Deluju baš blisko. Ja inače na to ne obraćam pažnju, ovde dolazi i prolazi gomila poznatih, ali on mi je ostao baš upečatljiv. Koliko sam čuo od kolega, on je ovde u zgradi iznajmio stan na nedelju dana, ali on to može i da produži ako bude bilo potrebe. Ovde u zgradi se mnogi stanovi tako izdaju, neki su i odavno prodati, ali, kao što i sami vidite, radovi su još u toku, te će neki tek biti prodati. Možda baš jedan od njih kupi i Nemanja. Video sam ga da je s bratom i nekom gospođom bio u jednoj od agencija koje se bave nekretninama tu u kraju, moguće da je išao da se raspita nešto o kupovini. Njemu to ne bi bio veliki izdatak - ispričao nam je ovaj čovek.

Kada smo ga upitali da li u društvu fudbalera viđa i njegovu devojku Anastasiju, odgovorio nam je potvrdno.

- Ne odvajaju se. Izgledaju baš zaljubljeno. Viđao sam ih kako šetaju zagrljeni tu po kraju, drže se i za ruke. Oni se i ne kriju, iako ovuda prolazi puno ljudi. Redovno idu i po restoranima i do obližnjeg šoping-mola. Ono što je meni privuklo pažnju je da njih dvoje nikada nisu sami, već je s njima uvek u društvu i Nemanjin brat. To mi je baš interesantno. Ona je stalno između njih, ali samo se s jednim drži za ruke i povremeno ga poljubi - završava zaposleni.

Podsetimo, zaljubljeni par u društvu fudbalerovog brata Dragija je uoči rođendana snimila i ekipa emisije "Paparaco lov" tokom ručka i šetnje po pomenutom tržnom centru, koji se nalazi u neposrednoj blizini stana u kome trenutno borave.

Komfor i luksuz Gudeljevi borave u najluksuznijoj zgradi Stan u kome Gudeljevi trenutno borave u Beogradu na vodi nalazi se u zgradi koja je cela u staklu, dok su za njene stanare obezbeđeni maksimalni komfor i privatnost. Zgrada se nalazi odmah do reke, sa terase se pruža veličanstven pogled, te je ovaj kutak definitivno idealan za odmaranje i prava je oaza mira. U sklopu zgrade je ogromna garaža, kao i zatvoren bazen s ležaljkama, koji mogu da koriste oni koji imaju svoj ili iznajmljen stan u zgradi. U sklopu objekta nalazi se restoran sa ulazom iz zgrade. U hodniku, na ulazu zgrade, portir dočekuje one koji ulaze, pa tako stanari na ovoj lokaciji ne mogu imati nenajavljene ili slučajne goste. foto: Kurir

