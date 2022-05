VELIKI INTERVJU CECE RAŽNATOVIĆ: Ne treba mi muškarac koji će da me fascinira kulama i gradovima! Samo ON može da me zaintrigira

Svetlana Ceca Ražnatović s razlogom nosi titulu najveće muzičke zvezde. Iza nje je karijera duga više od tri decenije, veliki broj hitova koji su postali pravi evergrin, a neki od njih su pre nekoliko godina završili i u udžbenicima za osnovnu školu.

foto: ATA Images

Pevačicini fanovi s nestrpljenjem iščekuju izlazak njenog novog albuma, a na početku ekskluzivnog intervjua za Kurir, ona otkriva da je do sada preslušala čak 1.000 pesama, od kojih je samo tri zadržala.

- Već šest godina me pitaju isto pitanje, a moj odgovor je veoma dobro poznat. Nakon 17 studijskih albuma ne mogu da uđem u studio i snimim tek tako nešto da bih izdala. Uvek sam se trudila i, nadam se, uspevala da svaki prethodni album bude bolji od poslednjeg. Nije lako, velika je kriza autorstva. Za ovo vreme sam dobila preko 1.000 pesama, ali ničeg tu nema što bi mene pomerilo na prvo slušanje. Imam sigurno tri pesme, ali one moraju još da se dorađuju, da bi ispunile moje standarde.

Navikli ste nas da novi album promovišete spektakularnim koncertima na Ušću. Da li je takav plan i za sledeći?

- Apsolutno. To i ja želim. Uželela sam se Ušća i sjajne energije koja se tamo rađa.

Vašu karijeru obeležili su tekstovi pokojne Marine Tucaković. Koliki je izazov sad naći tekstopisca koji će vas znati u dušu, kao što je to bio slučaj s Marinom? Koliko vam nedostaje, privatno i poslovno?

- Veoma mi nedostaje. Poslovno mi smo imale najsavršeniju saradnju. S Marinom nisam morala da pričam o tome kroz šta prolazim, već smo uvek vodile neobavezne razgovore, a ona je u svojim tekstovima opisivala sve ono kroz šta sam privatno i u dubini duše prolazila. Neverovatno. Talenat kakav se jednom rađa, a možda ni tada.

Mnogi su se iznenadili vašim opaskama i reakcijama na pojedine komentare koje su vam uputile kolege u "Zvezdama Granda". Kakva je situacija kada se ugase kamere i da li se "sukobi" nastavljaju?

- Gledajte, nikada nisam dozvoljavala da neko udara na mene, a ja da ćutim i pravim se nema. Ako je neko u stanju da me napadne, onda mora da trpi posledice mog odgovora. Nisam neko ko voli da se raspravlja i ulazi u polemike, ali nekada moram da se odbranim. Kada se ugase kamere, obično prvo imamo pauzu za ručak, tada pričamo međusobno i družimo se, svako završava svoje obaveze na telefonu, a onda sledi drugi deo snimanja. Na kraju se svi brzo razbežimo, jer jurimo da završavamo svoje obaveze koje imamo.

foto: Nemanja Nikolić

S kim ste, pored kume Viki Miljković, najbliži iz žirija? Mnogi komentarišu da ste vi jedini koji može da skine s trona i Mariju Šerifović, čiji su kandidati do sada pobeđivali u takmičenju? Šta vi kažete na to?

- Ako pričamo realno, svi se mi međusobno veoma dobro slažemo. Doduše, postoje neki izuzeci, ali to gledaoci odlično kapiraju. Nikoga ja ne želim da skidam sa vaših tronova, kako kažete. Uvek sam za to da pobedi kvalitetan izvođač i neko ko ima "ceo paket".

U fokusu medija je uvek i vaš ljubavni život. Postoji li neko ko vas je zaintrigirao u tom smislu? Da li ćete to kriti kao što je to bio običaj do sada?

- Trenutno moj mozak može samo da zaintrigira unuk Željko i profili na Instagramu, gde gledam uređivanje stanova (smeh).

Ostvarena ste žena, najveća zvezda na ovim prostorima. Koliko je teško muškarcu da vas osvoji i prati, šta mora da ima da bi privukao vašu pažnju?

- Kao što ste sami rekli, ostvarena sam žena, te je veoma teško da neko privuče moju pažnju. Sebi sam sve stvorila, te meni ne treba neko ko će da me fascinira kulama i gradovima. Ako me razumete šta pričam. Jednostavno, hemija se desi između nekih ljudi ili se ne desi, koliko god možemo mi da silimo nešto, ta hemija sve postavi na svoje mesto.

foto: Ana Paunković

Anastasija je nedavno izjavila da se na njenom licu vidi da je srećna i zaljubljena. Da li i vi, na osnovu njenog lica i ponašanja, vidite neku promenu kod nje?

- Anastasija i ja imamo veoma otvoren odnos i pričamo o svemu, tako da ne moram da tumačim grimase na njenom licu kako bih znala kako se oseća i slično. Jednostavno je, zrači pozitivno, što mene, kao roditelja, čini najsrećnijom.

Bliži se Anastasijin i vaš prvi zajednički nastup. Ko ima veću tremu?

- Nema treme, biće to sjajan nastup. Nas dve ćemo sigurno napraviti atmosferu za pamćenje.

Nedavno je otvorila i svoj kozmetički salon. Da li ste već išli na neki tretman kod ćerke? Kako se ona snašla u novom biznisu?

- Veoma joj dobro ide, ja sam posetila salon nekoliko dana nakon otvaranja i mogu da vam kažem da sam uživala.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

03:24 Ceca otkrila kad će imati nastup sa Anastasijom