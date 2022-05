AU! OPASNE OPTUŽBE TAMARE ĐURIĆ: Katarina Živković se drogirala sa Darkom Lazićem u prizemlju stana u Zemunu i to nije sve! (FOTO)

Starleta Tamara Đurić ne prestaje da "ratuje" sa pevačicom Katarinom Živković, a ovaj put je iznela niz optužbi na njen račun.

Naime, Tamara je u sve umešala pevača Darka Lazića za kog je rekla da je u jednom stanu u Zemunu bio go sa Katarinom i da su se zajedno drogirali. Đurićeva tvrdi da ima i snimak tog događaja, a sve je objasnila na Instagramu tako što je odgovorila na Kaćin "stori".

"Darko Lazić i ja smo dobre kolege i on nikada nije bio u mom stanu, niti smo ikada imali nešto više od prijateljstva i poslovne saradnje! O Darku mislim sve najlepše! Ovo su bedni pokušaji lajave keruše i dvorske lude modernog doba koja diskretno zabavlja klijentelu po separeima da lažima i klevetanjem ponovo skrene pažnju na sebe, dugo nije lajala pa joj je pala cena. Kirbi ponovo ima prebačaje i umesto što je po 257 put operisala nos trebalo je da ugradi novi mozak jer je ovaj definitivno neupotrebljiv", napisala je Katarina, a Tamara odgovorila:

foto: Printscreen/Pink

"Slusaj me sad, bagro provincijalska! Goli ste se drogirali u tvom stanu u Zemunu u prizemlju. Tuži me, stoko uličarska, narkomanska, pa da ti dovedem i svedoke! Znas ti, pokretna septička jamo zašto neću da dam snimak! Ima neko ko to j*be iz ne znam kog razloga jer je na snimku Darko 5 puta bolja riba od tebe."

foto: Printscreen/Instagram

"Hajde ćuti stoko bez stida, narkomanska i alkoholičarska. Kad pričaš zavijaš kao sirena za paniku, šmrčeš kokain gola, razvlače te zauzeti muškarci, Darko Lazić je bolja riba od tebe (pre nego što je operisao želudac). Ti si dno margine društva zato te više i ne ekranizuju. Biću milostiva prema tebi jer te duboko sažaljevam. Marš, stoko jedna, belolučena papriko, poslednji modelu Božije nakaze", dodala je starleta.

Podsetimo, Darko je rekao da Katarinu zna na "ćao" i da nikada nije bio kod nje u stanu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:24 Anastasija podelila snimak malog Željka