ZBOGOM DŽEKSONE! Tamara Đurić posle agonije koju je prošla ponovo posetila PLASTIČARA, objavila snimak iz KLINIKE! (VIDEO)

Nekadašnja voditeljka i učesnica rijalitija Tamara Đurić rešila je da sredi deo svog lica kojim nije bila zadovoljna.

Đurićeva je objavila snimak sa operacionog stola i otkrila šta je došla da uradi na sebi.

Tamara je odlučila da sredi nos zbog kog su je prozivali, ali je i sama priznala da je imala problema.

"Zbogom Majkle Džeksone", napisala je Đurićeva na Instagramu.

Podsetimo, Tamara je tužila estetskog hirurga jer joj je uzeo 10.000 evra.

"Nisam rekla da mi je unakazio nos jer nisam htela da spavam sa njim. Samo sam rekla da ne želim da se viđam na temu mog nosa, samo želim da mi kaže da li može to da reši. Vreme je prošlo, ali nos je ostao podignut. Kaže da to nije greška, da to tako treba da izgleda. To nije bio deo našeg dogovora. Baš je učestalo poređenje sa Majkl Džeksonom. Pronašla sam i sama sličnosti", rekla je nedavno Tamara.

Bonus video:

00:11 Tamara Đurić uživa u svakom trenutku