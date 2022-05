JOVANA JEREMIĆ U TIGRASTOM KOSTIMU! Progovorila o TUŽBI i slučaju sa Ćertićem, OTKRILA od kakavog muškarca će prihvatiti prsten!

Voditeljka Jovana Jeremić privlači veliku pažnju javnosti, pa tako ni njeni stajlinzi u jutarnjem programu ne prolaze nezapaženo, ali i van malih ekrana.

Naime, u prestonici održan je jedan događaj, a veliki broj poznatih ličnosti došlo je da ispoštuje isti, među zvanicama našli su se i Jovana Jeremić obučena u tigrastom kostimu.

- Večeras sam lavica, škorpija-lavica. Došla sam večeras sa svojim bratom i sa prijateljem - rekla je ona, pa kroz osmeh odgovorila na pitanje da li joj se javio Putin.

- Ne još (smeh). Možda se i jeste javio - rekla je voditeljka.

foto: ATA images

Jovana je otkrila i da li će tužiti kaskadeta Uroša ćertića sa kojim je imala javni sukob:

- O tome ne želim da pričam, mislim da Uroš treba da ima svoj život. Nije vredan pomena uopšte - rekla je Jovana za Blic.

Jovana je progovorila i o tome šta treba da se desi da bi nekog muškarca povela sa sobom na neki događaj.

- Da bude moj pratner životni. Vi nikada mene nećete videti sa muškarcem u javnosti, dok ne bude izabranik moga srca. Imaću momke ili momka, ali dok stvarno ne vidim ko je taj koji meni odgovara - rekla je voditeljka i otkrila da li bi primila prsten, ako bi je neko zaprosio u programu uživo.

- Vratila bih prsten, pa ne udajem se ja za svakog. Samo za onog pravog i onog kom zadrhti srce i koji ima sve one kvalitete, koje mora da ima, da bi bio sa Jovanom Jeremić. Ja kažem i momcima koji me startuju, da moraju da budu svesni da se zabavljaju sa jednom regionalnom televizijskom zvezdom i da to zahteva ulaganje u svakom smislu - istakla je Jeremićeva i otkrila koji savet od roditelja pamti i dan danas.

- Majčin savet: "Nikad nemoj da budeš tuđa sreća", to me je spasilo. Nikad nikome nisam bila švalerka i niko me nije doveo na poziciju ni politički,a ni švalerski ,nego sam se ostvarila samo svojim rezlutatima. Ponosna sam na to! i još jednu stvar i najvažniju: "Nikad tebe Jovana ne može niko da ponizi, osim ti samu sebe- istakla je Jovana, a onda poslala poruku "maloj Jovani".

foto: Printscreen/Pink TV

