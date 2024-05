ANA BRNABIĆ: Svi izlaze na izbore, nema tu bojkota, oni su zavarali građane! Parada neozbiljnosti i neodgovornosti

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je danas da su izmene zakona neodgovorne i neozbiljne, ali da je u vidu viši cilj i unutrašnja stabilnost.

- Blago je reći da nismo oduševljeni tim izmenama , smatramo da su neodgovorne, neozbiljne ali smo imali u vidu viši cilj, a to je unutrašnja stabilnost, dijalog sa opozicijom, na kraju krajeva da ne dovedemo građane u situaciju da trećeg juna, kada izgube, ako izgbube, a verujem da će građani glasati za nacionalne ciljeve. Imamo kampanju koja je malo vidljiva, nisko intenziteta u javnosti, visokog intenziteta na terenu. Zbog različitih nacionalnih pitanja ne možemo dovoljno da se posvetimo kampanji i to jeste naš hendikep.

foto: screenshot Prva tv

- Potrebna je mobilizacija, da objasnimo ljudima, da im kažemo da nam je jasno da nismo do svakog stigli, da imamo još mnogo toga da uradimo za brojne porodice u Beogradu, u drugim lokalnim samoupravama, da predstavimo šta ćemo uraditi do 2027., da bi došli do cilja posečne plate 1.400 evra, da minimalac bude 650 evra, da penzije budu 650 evra, da završimo sve infrastrukturne projekte, to dovodi do boljeg kvaliteta života i rasta.

O izmenama zakona

- Podržali smo zahtev i predlog zahteva, ne možete više reći da ima fantomskih glasača, da je bilo naseljavanja. Da smo bilo šta radili što nije u skladu sa zakonom, mi bi rekli da ovaj zakon nije u redu. Bez problema smo rekli u redu, hoćete 12 meseci.

- U Beogradu imate 27.000 ljudi od čega 8.500 ljudi da je došlo van Beograda u Beograd, i ti maltretiraš svih 65.000 ljudi zarad sopstvenih strahova, uskraćuješ im pravo glasa, oko 10.000 ljudi neće moći da glasa. Vratićeš ih u lokalne samouprave gde se ne održavaju izbori. Krećete onda od toga da su svi fantomski glasači, njih baš briga za gađane, samo misle o sebi i o tome kako da se domognu vlasti - naglasila je Ana Brnabić.

foto: screenshot Prva tv

- Svi izlaze na izbore, to je Aleksandar Vučić prvi rekao, sve to da su se zavadili je bila igra, da zavade građane da ne izađu na izbore. To je još jedna brutalna prevara građana. Zamislite da ovi ljudi vode državu ili bilo koju lokalnu samoupravu. Svaka njihova akcija je usmerena na to da prevare građane, da ih obmanu, da stave u oblandu da građani poveruju u drugu priču da bi oni izgurali sopstveni interes na štetu građana. Svi izlaze na izbore, nema tu bojkota, oni su zavarali građane, često im je jezik brži od pameti. Potrebna je opšta mobilizacija, da građani na ovo odgovore, da svi izađu na izbore i kažu da li žele da vode državu ovakvi ljudi ili oni koji su u timu Aleksandra Vučića i koji se sada bore za nacionalne interese. Sve je to parada neozbiljnosti i neodgovornosti, nema tu nikakvog bojkota.

