KANDIDATI SU UMELI DA GA PREVARE! Saša Popović stvorio mnoge zvezde, a evo sa čim se sve susreo kroz KARIJERU!

Saša Popović već godinama stoji iza uspešnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", koje je donelo mnoga velika imena na domaću pevačku scenu.

Kako je Saša prvi put sada priznao, tada su kandidati znali i da ga prevare.

- Devojke se lepo našminkaju, pa samo glavu im vidim. Pa, ko zna, možda su 100 puta ponavljali pesmu do idealne varijante i ja onda pogledam i kažem "Uf" baš je super i dobro peva, i onda ona dođe ovde i mi vidimo da to nije to što smo videli onlajn - ispričao je Popović, pa dodao da ima visoke kriterijume:

- Moje je da procenim da li taj kandidat, ako ga pustimo, može da napreduje. Manje, više, ja ih sve i znam, osamnaest godina radim "Zvezde Granda", i sada čekamo nove generacije. Sada su stasali oni koji su se takmičili u "Klincima" i oni sada čine kostur - rekao je Popović.

