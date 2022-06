SVEKRVE I SNAJKE NA ESTRADI, RAT ILI LJUBAV?! Ceci je Bogdana DRUGA ĆERKA, Goca hvali Bojanu, a NJU muževljeva mama NIJE PODNOSILA

Odnos između svekrvi i snajki oduvek je bio problematičan, ali neretko ima i slučajeva koji dokazuju da je to banalnost.

Dosta je primera pravih toksičnih odnosa, ali često problemi mogu da se svedu na obični nesporazum ili inat. Sve to važi i za dame sa javne scene, koje su snajke, ali i koje su i same svekrve.

Iako sve one u javnosti ističu da su u najboljim odnosima, to se više puta pokazalo da nije slučaj.

Međutim, ima i onih koje svoje svekrve zaista smatraju najboljim prijateljicama, a jedna od njih je i pevačica Seka Aleksić.

foto: Nemanja Nikolić

- Zovem je mama, makice, majko, kako kad. Moja svekrva ume svašta da radi, tako da sam mnogo toga naučila od nje. Veljkova majka i ja smo kao drugarice. Mnogo voli da mi pomaže oko dece. Razmišljamo na vrlo sličan način i delimo iste vrednosti. Naš odnos je pun poštovanja i ljubavi, pa mi je teško da zamislim kako bi bilo da je drugačije. Mislim da je stereotip da se snajke i svekrve ne slažu - istakla je Seka za Story jednom prilikom.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović od samog početka otkako je njen sin Veljko započeo vezu sa tada Bogdanom Rodić, ne krije koliko je zadovoljna njegovim izborom.

Ceca je neretko isticala da je oduševljena Bogdanom, te da joj sreća njenog naslednika na prvom mestu.

- Uvek sam imala sjajan odnos sa snajkom, kad su moja deca srećna, ja mogu da budem još bolja i zadovoljnija. Nisam ni ja svoje pitala - govorila je Ceca.

Pevačica je na svom Instagramu neretko objavljivala Bogdanine fotografije i video snimke, a jednom je pokazala kako joj snajka sprema palačinke.

- Imam još jednu ćerku! Moja Bogdana - napisala je Ceca i stavila nekoliko emotikona srca.

foto: Damir Dervišagić

Pevačica Goca Božinovska otkrila je kakav odnos ima sa sinom Mirkom Šijanom i snajkom Bojanom Rodić, kao i kako se slažu s obzirom da žive u istoj kući.

- Svi smo dobro i zdravo, unuče je kao lutka. Samo nešto blebeće, već je počeo ponešto da priča. To da se svađamo su sve gluposti, ja ne znam ko može sa mojom Bojanom da se posvađa. Ja nju doživljavam kao svoju ćerku, tako je gledam. Uopšte je ne razdvajam od Jelene i Zorane, ali zaista je tako.

- Kod nas nema nikakvog ustručavanja, mi pričamo kao da sam je ja rodila. Nikad se ne svađamo, nemamo nesuglasica, jer smo mi na dva posebna sprata, svako je za sebe, kad me pozovu ja odem, kad ih pozovem oni dođu. Kad me pozovu na ručak, odem kod njih, kad ja kuvam, ja zovem njih - kaže pevačica i otkriva kakva je kuvarica njena snajka.

foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić

- Bojana je vrsna domaćica i kuvarica. Mnogo dobro kuva, posebno ova moderna jela. Pravi raznorazne salate i paste, to voli najviše. Naravno da zna da spremi i pasulj, to je sitnica za nju. Mada sam ja zadužena za ta tradicionalna jela - rekla je Božinovska, a o navodnoj svađi sa Bojanom, nakon što je u ''Magazinu In'' govorila o muškim prevarama poručuje.

- Ma kakvi! Ona zna da se ja šalim. Nema nikakvih nesuglasica među nama, zaista je tako!

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Severina Vučković pre nekoliko meseci razvela se od Igora Kojića, a i dok je bila u braku sa njim, dosta se spekulisalo o njenom odnosu sa njegovim roditeljima Draganom Kojićem Kebom i Oljom.

Iako su pokušavali da prikažu sliku kako je među njima sve u najboljem redu, jasno je bilo da i nisu bili oduševljeni snajkom.

Naime, mediji su spekulisali da je Sverina nakon razvoda pozvala Olju i Kebu na ručak, ali da su je odbili.

- Keba je dobio poruku i nije apsolutno ništa odgovorio. Oni nikakav kontakt nisu imali od kada su se Seve i Igor razveli, i Keba i Olja su ljuti na nju, jer se do sada nikako nije ni javila, još je imala svađu sa Kebinom suprugom kada joj je rekla da nema potrebe da se meša u Igorov život. Ta svađa je bila malo pre razvoda, jer je Kebina žena nazvala sina i pitala ga jel tačno da se razvodi pošto svi mediji bruje o tome. Tako da oni smatraju da nema potrebe da se sastaju sa bivšom snajom - pričao izvor Stara blizak Kebi za medije.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

S druge strane, voditeljka Jovana Jeremić i nakon razvoda od Vojislava Miloševića ostala je u sjajnim odnosima sa njegovom majkom Zoricom.

- Sa svekrvom sam ekstra i ona mi je velika podrška i prijatelj! I tužiću ih! Nemojte da pravite rijaliti od mog života, jer moj život je jedan miran život, ja ću to demantovati, to je netačno! Ona mene obožava! Razvela se ili ne od njenog sina u budućnosti, ona će me voleti ceo život, ona kaže da samo mene priznaje za snajku! To je izmišljotina što su objavili, ovo je istina što sam ispričala - istakla je Jovana.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/I.B.

