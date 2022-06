OVE PEVAČICE SU MALOLETNE POSTALE MAME! Ona je sina rodila sa 16 pa ga nije videla 10 GODINA, druga s detetom završila na ulici...

Život naših pojedinih pevačica nimalo nije bio lak, a neke od njih su ostale u drugom stanju još kao maloletne i same odgajale decu. Takva sudbina je zadesila Gocu Božinvsku, Tinu Ivanović, Ana Bekuta, Zorica Marković, Stojanka Novaković.

GOCA BOŽINOVSKA

Goca je je srednjoškolka kada je zatrudnela s kompozitorom Radetom Vučkovićem, koji se i njenom ocu kleo da je ludo zaljubljen u nju iako je oženjen. Pre nego što je shvatila šta ju je snašlo, Goca je rodila ćerkicu Jelenu, ali ljubav Božinovske i Radeta nije potrajala. Sama, bez posla, bez para i slomljenog srca, Jelenu je odnela kod svojih roditelja, pa je njena ćerka rasla uz baku, dok je mama jurila karijeru i pevala po kafanama. Nekoliko godina kasnije rodila je još dvoje dece u vezi sa Zoranom Šijanom.

TINA IVANOVIĆ

Tina je svog sina Danijela rodila maloletna, kada je imala 16 godina. Kako je svojevremeno sama ispričala, punih 10 godina nije mogla da vidi svog naslednika, jer joj je bivši suprug to branio.

- Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Pa, koja majka ne bi volela da bude sa svojim detetom. Ne mogu vam nabrojati koliko puta sam kolima odlazila do kuće u kojoj je živeo i čekala ga. Jednom mi je pošlo za rukom da ga vidim, dok je vozio bicikl. Dve godine nakon razvoda otišla sam da radim u Nemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli - rekla je Tina jednom prilikom.

STOJANKA NOVAKOVIĆ STOJA

Stoja je sa 17 godina dobila sina Milana, koji danas radi u psihijatrijskoj bolnici "Laza Lazarević" i bori se sam za sebe i svoju porodicu. Pevačicin suprug je poginuo u nesreći, a ona je sa detetom ostala na ulici.

- Udala sam se vrlo mlada, sa 16 godina, za čoveka koga sam neizmerno volela, kao i on mene. Sina Milana sam rodila u sedamnaestoj godini i ubrzo počela da nastupam s jednim bendom, uz saglasnost supruga. Ta idila je trajala do moje 19. godine, kada se desila ta nesreća, onda je sve krenulo naopako. Porodica mog supruga me nikad nije volela, smetala sam im od samog početka. Istog dana kada je moj muž sahranjen, njegova porodica je mene i dete od nepune tri godine izbacila na ulicu! Nisam stigla ni svoje stvari da ponesem, izašla sam bez ičega - rekla je Stoja.

ZORICA MARKOVIĆ

Zorica se porodila veoma mlada, imala je samo 15 godina kada je rodila starijeg sina Dejana. Ona je bila kratko u braku sa njegovim ocem harmonikašem, a kada se razvela napustila je rodno mesto, a sin je ostao da živi sa ocem. Zorica je ranije ispričala da je morala da ostavi sina, kako bi mogla da radi i da zaradi za život.

Dejan je oženjen, a Ilija će uskoro. Nadam se. Najviše ih na svetu volim. Sve ovo što radim i što se borim, to je za njih - rekla je jednom prilikom Zorica koja ima savršen odnos sa sinovima.

ANA BEKUTA

Ana Bekuta, svog naslednika Igora Polića rodila je kao gimnazijalka, u 17. godini, a kako se rano ostvarila kao majka prolazila kroz teške trenutke.

- U sedamnaestoj godini imala sam zdravu i zrelu odluku da rodim dete, šta god da se desi na ovom svetu. Bila sam maloletna, odnosi u porodici, selu, okolini nisu bili sjajni. Da bi se stanje sredilo i smirilo, dala sam Igora u dom u Zvečanskoj ulici. Ostao je tamo osam i po meseci, ja sam odlazila svakih deset dana da ga vidim i vraćala se. Kad sada pričam o tome, kao da pričam o nekom drugom, ta osećanja su negde potisnuta. Tek kada se sredilo stanje u porodici, kada su na moje insistiranje roditelji pristali da dođem s Igorom kući, dovela sam ga. Bio je maj, u septembru sam napunila osamnaest godina. Igor je, naravno, postao miljenik porodice, a ja sam u sedamnaestoj godini sazrela. Moje devojaštvo nije postojalo, zamenile su ga pelene i briga o detetu. Bila sam, što bi klinci danas rekli, utripovana, nezreli oboje i ta veza nije rezultirala brakom - ispričala je svojevremeno Ana.

