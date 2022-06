PUKAO MU BIZNIS?! Keba hteo LAKU ZARADU, sad se našao u dugovima, a evo šta je krenulo po ZLU

Dragan Kojić Keba, poput mnogih svojih kolega, pokušao je da pokrene neki posao koji nema veze s pevanjem, ali mu to navodno nije pošlo za rukom.

Keba je posao sa preparatima iz alternativne medicine pokrenuo još prošle godine, ali je taj poduhvat doživeo debakl.

Uprkos tome što su svi, pa i sam muzičar, verovali da će od toga ostvariti odličnu zaradu, posao sa proizvodima iz alternativne medicine nije se isplatio. Naprotiv, Kebu je doveo u ozbiljan minus zbog čega planira sve da batali i nastavi da se bavi onim što najbolje zna da radi, pevanjem, koje mu na kraju krajeva donosi najbolji prihod.

- Keba je dosta vremena uložio u pokretanje tog biznisa, i ne samo to već i novac i kontakte, baš je sve dao od sebe, čak je i pevanje zapostavio kako bi novi posao napredovao. Internet prodaja ne ide onako kako je očekivao, iako je imao dobar marketing. Nije hteo da klone odmah i pravi dramu, ali nakon godinu dana shvatio je da nikako a zaživi malo više taj posao, a on gubi strpljenje. Seo je da popriča sa suprugom Oljom koja mu je rekla da još uvek ne odustaje, jer za neke stvari treba malo više vremena. Međutim, on je sebi dao neki rok, te ako se prodaja ne poboljša on će bataliti taj biznis. Dosta njegovih kolega je probalo proizvode i tvrde da su kvalitetni, ali eto očigledno da ljude ne zanima mnogo alternativna medicina, a i nije da je bez jake konkurencije na tržištu - otkrio je izvor blizak Kebi, a neki tvrde da je pevač zbog ovog posla upao i u dugove.

On se nije oglašavao ovim povodom.

