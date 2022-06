ESTRADNI RAT TRAJE GODINAMA! Šerif Konjević ne može da OPROSTI UVREDU Harisu Džinoviću: Imam i snimak POGODILO ME TO ŠTO JE REKAO!

Šerif Konjević gostovao je u emsiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, gde je sa voditeljkom Ljiljanom Stanišić govorio o svom životu, karijeri, ali se dotakao i svojih kolega.

Dugo se pisalo da je u svađi sa Harisom Džinovićem, a kako je otkrio Konjević Ljilji Stanišić u "Sceniranju", pravi razlog je taj što je Haris u jednoj emisiji rekao da Šerif Konjević kopira Šabana Šaulića i to bezuspešno.

- Ja imam i snimak gde je on rekao da ja čitavog života kopiram šabana Šaulića, ali da ne mogu da ga iskopiram. To je pogrešna teza, ja sam radio sa svim najboljim autorima u Srbiji i svi oni znaju kakav sam ja čovek - kaže Konjević.

foto: Kurir televizija

- Nemam ništa protiv Džinovića, možda on i ne zna šta je rekao. Svako peva na svoj način, svi mi imamo neke bojice od nekog kolege, a svako ima svoj stil. Ja mislim da je on vrhunski interpretator, ali voleo sam da me nekada u životu pozove i da mi kaže da se šalio - kaže Konjević.

- Ja njega volim i cenim, mi smo se sretali i posle toga, ali on nešto zateže - kaže Šerif Konjević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.