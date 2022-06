IVAN IVANOVIĆ JE G*VNO Pajkić osuo paljbu po voditelju, a onda se umešala Vila! LAV: ZBOG OVOGA ŠTO JE REKLA ON ĆE NJU DA NAPADNE

U novoj Kontrashow epizodi našli su se Lav i Vila Pajkić.

Lav i Vila Pajkić govoroili su o odnosu sa ocem, političkim izborima, anegdotama sa pokojnom majkom Isidorom Bjelicom i mnogim zanimljivim stvarima koje su im se dešavale tokom detinjstva.

foto: Kurir televizija

U jednom trenutku voditeljka Kontrashow-a je upitala Lava Pajkića "da li i dalje misli da je Ivan Ivanović g*vno", na šta su i on i Vila kao iz topa odgovorili "da".

foto: Kurir Televizija

- Vila, inače, ne želi da se bavi politikom i jako je to ne interesuje. Ona ne gleda to tim očima, iako smo mi u njegovim verovatno svi prljavi botovi, koji mu se gadimo, a on je velika faca, koji bukvalno radi za pare, na televiziji Dragana Đilasa, ali da ne ulazimo u političku priču. Ono što je on uradio posle tragičnih događaja, ta dimenzija je dala nešto drugo. To je toliko jadno da ne želim to da pričam. Dosta ljudi me je kritikovalo, iz raznih razloga, i ne zameram im. Može da priča o meni da mi je glupa politika, da ne treba da budem narodni poslanik, to ništa nije sporno, ali ono što je uradio je morbidno. To ću pamtiti. To je bio višak. Neke stvari mora da se poštuju i na kraju krajeva kroz te tragedije ćemo svi proći jednog dana - rekao je Lav Pajkić.

- On će verovatno i nju sad da proziva u emisiji, zato što je rekla nešto. On sad njoj može da zagorča život. Pucaj majstore, u svakom slučaju samo ti radi svoj posao - zaključio je Pajkić.

1 / 5 Foto: Kurir televizija

