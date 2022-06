ONI SU ZAPOŠLJAVALI I OPUŠTALI FAMILIJU: Bekuta šutnula sina, Severina muža, a o NJENOJ karijeri brine SLAVNI OTAC!

Kurir je nedavno pisao da je pevačica Ana Bekuta otpustila svog sina Igora Polića zbog nekih propusta oko sa mesta svog menadžera i umesto njega zaposlila unuka Branka.

Pevačica Severina svojevremeno je kao menadžera imala svog tadašnjeg supruga Igora Kojića. Naime, ona je nakon 17 godina prekinula saradnju sa svojim menadžerom Tomislavom Tomicom Petrovićem. Sve to se odigravalo 2019. godine, a Kojić je funkciju menadžera svoje supruge vršio svega nekoliko meseci, a onda je ona odlučila da i njemu da otkaz i zaposli Alena Ključea, koji organizuje koncerte i događaje u regionu.

"Severina je bila sigurna da niko bolje od njenog muža Igora neće voditi njenu karijeru. Doduše, to je najbolje radio njen bivši menadžer Tomica, ali kako su se razišli, pevačica jedva da ugovori neki nastup. Računi i troškovi se gomilaju, a posla nema dovoljno, jer Igor nema dovoljno iskustva da bi vodio njenu karijeru. Uspeo je on da ugovori nekoliko nastupa, ali to je sve bilo slabo i nedovoljno za Severinine standarde i renome. Zato je nedavno odlučila da Igoru da otkaz i oslobodi ga te obaveze, te da zaposli profesionalnog ko bi se vratila na estradni kolosek", rekao je tada za medije izvor blizak Severini.

Ključe je Severini bio menadžer sedam meseci, a onda je pevačica obnovila saradnju sa Tomicom, koji i danas vodi računa o njenoj karijeri. Menadžer Maje Marijane dugo je bio njen sada već bivši suprug Mladen Šmakić, kog je pevačica optužila čak i za fizičko zlostavljanje kada su se rastajali. Ona je kasnije pričala o tome kako žene nikada ne bi trebalo da sarađuju sa svojim partnerima.

"Pričam o mom poslu, o mojoj profesiji. Dakle, ako se bavite pevanjem, nedozvolite momak da vam bude menadžer. Ni muž, ni slučajno. Jednog dana, sve te konce on će držati u rukama i nećete moći nikada da se iščupate", istakla je pevačica.

I njenoj koleginici Seki. Aleksić menadžer je suprug Veljko Piljikić. Pevačica je, po sopstvenom priznanju, prezadovoljna njegovim radom na svojoj karijeri. Naime, kako je ispričala u emisiji "Realna priča", tu odluku je donela jer smatra da niko ne može da joj želi bolje nego onaj sa kim živi. Takođe je istakla i to da nikada nije zarađivala više nego otkad Veljko vodi računa o njenoj karijeri.

I Ivana Selakov zaposlila je muža da joj bude menadžer. Ona i Predrag Mirković već 14 godina su u ljubavi, a upoznali su se preko Fejsbuka. Njihova veza važi za jednu od najstabilnijih na estradi, a očigledno je da imaju i uspešnu saradnju. Sandra Afrika godinama je bila u vezi sa svojim menadžerom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom. Oni su vezu prekinuli, ali su nastavili saradnju.

Kompozitor Dragan Stojković Bosanac vodi računa o karijeri svoje ćerke Aleksandre Stojković Džidže, te joj on zakazuje nastupe, mada joj nije zvanično menadžer.

