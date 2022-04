OVO JE SEVERININA MAJKA KOJOJ JE PEVAČICA ZABRANILA KONTAKT S DRUGOM ĆERKOM! Emotivni status Vučkovićeve raznežio je mnoge

Pored svih skandala koji prethodnih meseci prate hrvatsku zvezdu Severinu Vučković ona je odlučila da napravi gala proslavu povodom svog 50. rođendana, a počasni gost na tom događaju bila je njena majka Ana.

Mediji su nedavno pisali kako je Severina u svađi sa Marijanom Vučković Popović, kao i da pevačica ne dozvoljava starijoj sestri da bude u kontaktu sa njihovom bolesnom majkom. Ovoga puta, Seve je podelila fotografiju sa rođendanske proslave, na kojoj pozira pored mame, a emotivni opis ispod ove objave raznežio je njene mnogobrojne pratioce.

- Mesto maturske slike na tablou u nekom izlogu na lokalnom korzou, sve što radim ja, ja radim zbog nje. Moj najdraži gost, moja snaga, moja podrška, moje utočiše, moj uzor. Moja majka - napisala je pevačica, a pozitivni komentari samo su se nizali.

Kako je 24.hr nedavno pisao Severinina majka koja je veoma bolesna sve više vremena provodi sa pevačicom kod koje najčešće i boravi. Marijana se navodno požalila bliskim prijateljima kako ne može da stupi u kontakt sa mamom upravo zbog pevačice. Ona je ispričala i kako nije upućena u Anino zdravstveno stanje jer joj sestra ništa nije prenela, a navodno i telefonski rezgovari između Marijane i Ane ne prolaze bez problema zbog pevačice.

Podsetimo, Severina je jnom prilikom za hrvatske medije ispričala kako je njena majka jedva ostala živa kada se porađala sa pevačicom: - Rodila me je carskim rezom i nije me primila u ruke pet meseci jer je bila u komi. Bila sam joj treći carski rez i te 1972. nije se budila. Rodila me je u osmom mesecu trudnoće, imala sam dva kilograma - ispričala je ona.

