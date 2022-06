MI SMO IMALI PRVU JAVNU SVADBU! Biljani i Aci Iliću kuma bila Suzana Mančić, na slavlje došla i Ceca, ovo je pevačica ISPOŠTOVALA!

Biljana Jevtić otkrila da je uzela prezime Ilić iako je malo ko to znao, a to je učinila samo zbog oca njenog supruga Ace Ilića.

Biljana Jevtić nakon 33 godine braka sa Acom Ilićem otkrila da je uzela njegovo prezime iako se i dalje ppredstavlja svojim i to samo zbog njegovog oca Bogoljuba koji je izuzetno poštovao, a po njenim rečima bio i divan čovek, a to mu je ujedno bila i najveća želja.

- Mi smo prvi imali "javnu" svadbu, ništa nismo krili. Do tada je vladalo mišljenje da bi pevač ili pevačica, koji imaju obožavaoce, trebalo da kriju partnere jer bi to moglo da utiče na njihovu popularnost. Nama tako nešto nije ni palo na pamet. Okupili smo familiju i prijatelje i organizovali pravo srpsko venčanje, na kojem smo ispoštovali sve običaje, piše Story.

Svadba je bila u Gornjem Milanovcu, odakle je Aca rodom, a veridba u Biljaninom selu Grejači, nadomak Niša. Naravno, uz poštovanje tradicije tog kraja. Kuma na venčanju bila je Suzana Mančić, a među zvanicama je bila i Ceca Ražnatović, u to vreme Veličković.

- Ceca je bila devojčurak od 16 godina, a ja sam je upoznala mnogo ranije. Oduvek je znala da će biti pevačica. Pošto je volela moje pesme, navratila bi do mene kad dođem kod mame u Niš - prisetila se Biljana Jevtić koja je otkrila i malo poznat detalj. Naime, u njenim dokumentima ne piše Jevtić, već Ilić.

- Acin pokojni otac Bogoljub bio je divan čovek. Načula sam da bi mu značilo da uzmem njihovo prezime i to sam ispoštovala. Dese se zabavne situacije kada me saobraćajna policija zaustavi u rutinskoj kontroli. Prvo pogledaju dozvolu u kojoj piše Biljana Ilić, onda vide mene, pa uz smeh konstatuju: "A, to ste vi, gospođo Jevtić".

