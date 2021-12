BILJANA JEVTIĆ OTVORILA DUŠU: Pevačica otkrila šta se dešavalo sa njenim mužem, TRESAO SE, a ona ništa nije prepustila slučaju!

Pevačica Biljana Jevtić bila je na snimanju novogodišnjeg programa, a tim povodom otkrila je sve novosti u njenom životu.

Naime, pre nekoliko meseci, suprug Aleksandar Ilić bio je zaražen koronavirusom, zbog čega se pevačica mnogo uznemirala, naročito kada joj je i dete zadobilo prve simptome, a potom i zvanični rezultati su pokazali da je pozitivan, prenosi Republika.

foto: Dragan Kadić

Ono što je još više zabrinulo Biljanu jeste što Aca nije pokazivao nikakve simptome, a nakon odrađenih rezultati, ustanovili su da je imao zapaljenje pluća.

- Ja stvarno imam odbrambeni sistem, kada se uplašim, meni to traje kratko, ali to je dobra osobina da mogu, počinjem da razmišljam pozitivno. Stalno mi prebacuje suprug, da je super što sam optimista, u tom smislu, hvala Bogu da smo svi dobro, da je moja porodica i familija živi i zdravi, moj suprug je isto preležao. Bilo je tužnih trenutaka, mnogo mojih kolega i prijatelja je otišlo, nadam se, što se kaže, da tome dolazi kraj - govori Biljana, pa dodaje:

foto: Dragana Udovičić

- Nije bilo prijatno, mada je bilo čudno, mi smo otišli za Banjaluku, snimali smo, ništa nije dalo u najavi, onda je počeo da se trese, mislila sam da je prehlađen, ujutru kada je ustao, nije mu bilo dobro, nije imao ni temperaturu, sve to ja ne volim da prepuštam slučaju, otišli smo kod lekara, on je bio negativan i non-stop je bio negativan, a kad su uradili skener pluća, imao je upalu pluća, bio je kućnom lečenju, pa kao mama, žena, kao ne znam ni ja ko, baš sam ga negovala, izgurao je on to za 5, 6 dana.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/K.Đ/Republika

Bonus video:

01:24 BILJANA TIPSAREVIĆ I MILICA PAVLOVIĆ UDRUŽILE SNAGE: Priznale su oko čega je bilo SVAĐE! SPOJILE SE 2 ŽENE SA JAKIM ENERGIJAMA!