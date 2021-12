POPOVIĆ JE PORED ZLATE BIO LUD ZA OVOM PEVAČICOM! Ona se sada prisetila kako ju je MUVAO, a evo da li je pala na njegov ŠARM!

Saša Popović u mladosti važio je za velikog zavodnika, a poznatno je da je pre supruge Suzane bio u vezi sa pevačicom Zlatom Petrović.

Međutim, Popović je svojevremeno bio zaljubljen i u njenu koleginicu - Biljanu Jevtić, a ona se sada prisetila tog perioda.

foto: Printscreen/Magazin In

- Jeste, on je mene video na nekom takmičenju i kasnije u Kragujevcu on je zapamtio te bele čizmice što sam nosila i prišao mojoj prijateljici Radi i pitao "ko je ova devojka?". Ona mu je rekla "ma beži, šta se raspituješ". "Ne", kaže on, "ja sam stara čekalica". Posle smo se upoznali - rekla je Biljana za Blic, a na konstataciju da nije pala na njegov šarm, odgovorila je:

- Pa neka to ostane tajna, sada će on ovo da pročita pa da kaže "a, ovo mi nisi rekla".

foto: Damir Dervišagić

Pevačica priznaje da stalno obećava da će ostaviti cigarete, te dodaje da se trudi da se zdravo hrani.

- Jedino što stalno pričam jeste da ću da ostavim cigarete, a nikada nisam na nekoj drastičnoj dieti jer to ne mogu da sprovedem u delo, jer ne mogu da gladujem. Jedem kada sam gladna, ali malo korigujem ishranu. Zato cigarete, to mi je porok - kaže pevačica.

foto: Printscreen

Biljana se zatim osvrnula na koleginicu Anu Bekutu, kojoj su ona i njen suprug Aca Ilić izašli u susret u jednoj teškoj situaciji.

- Ona je bila u nekoj teškoj situaciji i onda je preko nekih prijatelja pitala da li bismo joj izdali taj stan, mi smo rekli što da ne. Ona je bila osam godina kod nas u stanu i super smo se slagali, vidimo se, popijemo kaficu, onda je divna žena i prijatelj. Slagali smo se. Ja sam za to da se uvek izađe u susret svima. Pomogla bih i nekom nepoznatom. Išla sam kolima u grad i vidim ženicu koja se izgubila, bila je dementna i vidim da će nešto da je zgazi kako ide. Šta ću, stanem i uzmem je i vidim da nema orijentaciju i nekako se vratila sebi i odvedem je do kuće. Imam tu crtu plemenitu - otkrila je Biljana.

Sa suprugom Acom Ilićem u braku je 35 godina.

- Kliknulo jeste nešto, ali da ćemo biti ovoliko to niko ne može da predvidi, to je lutrija. Nema tu recepta, treba čovek kada ulazi u nešto ozbiljno da zna šta hoće i šta je prioritet. Mi smo srodne duše, isto razmišljamo, isti posao radimo, našli smo se. Možda sam posle godinu dana znala da smo jedno za drugo, posle ljubomore, on je malo više ljubomoran. I on je bio šarmantan sa brkovima, oboje smo bili na vrhuncu karijere. Za njega se lepe dame, za mene muški pol, pa je to bilo teško - rekla je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B/Blic

Bonus video:

00:41 SAŠA POPOVIĆ KUMOVAO INDIRI! Pevačica prvi put progovorila o svom UMETNIČKOM IMENU! Evo zašto je POSEBNO!