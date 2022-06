MOLILA SAM JE DA OBUČE MOJU HALJINU, NJU JE BILO SRAMOTA DA JE VIDE DRUGARICE Ovako Dragana priča o naslednici, ćerka je za PRIMER

Pevačica Dragana Mirković iako živi život iz bajke nikada se nije razmetala novcem, a u tom duhu je vaspitavala i svoju decu.

Pored toga što se bavi javnim poslom, uspela je da sačuva privatnost svoje porodice, tako da do danas maltene je reko ko čak i znao kako izgledaju njena deca, nakon saznanja interesovanje interesovanje javnosti o njenoj deci Marku i Manueli ne jenjava.

Dešava se da Mirkovićeva podeli neke zanimljivosti o svojoj deci i na taj način pokaže koliko je ponosna na njih. Ona je u jednom intervjuu otkrila kakvi su njeni naslednici.

"Manuela je drugačija, povučena je, ona je moja beba. Za nju moji prijatelji kažu da je devojka s najlepšim očima i najčistijom dušom. Oni su normalna deca, što je danas najlepši kompliment. Nisu razmaženi, ne pate za brendovima, čak sam jednom zamolila ćerku da obuče jednu moju haljinu jer je malo ekskluzivnija i brendirana, a ona nije htela da čuje, bilo bi je blam da je drugarice vide u tome. Takva je ona", ispričala je za "Story" Dragana i istakla da u njihovu kuću dolaze ljudi različitih finansijskih statusa.

"Nama u kuću dolaze njihovi vršnjaci iz različitih miljea, a pre svega, i naši prijatelji su mahom ljudi s nekim srednjim platama. Naša deca imaju svest o novcu i već su bili u prilici da ga zarađuju. Marko je, na primer, radio knjigovodstvo i to kod prijatelja, ne kod Tonija, kako bi zaista osetio šta je firma i šta su nadređeni. Manuela je radila u hotelu „Ritz“, to je trajalo tri meseca, za njene godine dovoljno da stekne nekakvo iskustvo i radne navike. Najvažnije mi je što su oboje sami iskazali želju da rade, nismo ih mi na to terali", tvrdi Dragana Mirković.

