DARA OPET SMUVALA MLAĐEG: Bubamara baš voli piletinu, u vezi je s BIZNISMENOM iz Novog Sada, evo kolika je razlika u godinama!

Otkako se razvela od Milana Kesića, Dara Bubamara (46) ponovo živi devojački život. Izlazi, nastupa, provodi se, putuje i zabavlja se s kim poželi. Navodno, pevačica ima i novog dečka, i to 15 godina mlađeg, saznaje Kurir.

U pitanju je mladi biznismen iz Novog Sada, ima 31 godinu, a vodi jednu uspešnu firmu koja posluje u Srbiji i inostranstvu. Kako naš izvor blizak Dari kaže, oni su se upoznali preko zajedničkih prijatelja i odmah su sevnule varnice. Celo veče se nisu razdvajali jedno od drugog, Bubamara nije primećivala nikog oko sebe osim njega, a pred kraj večeri su razmenili brojeve telefona.

Sve na brzinu

Posle toga su se našli nasamo, a nakon nekoliko viđanja, započeli su vezu. Koliko je ozbiljno, govori i to da planiraju zajedničko letovanje, a navodno se on do ušiju zaljubio u nju.

Ipak, Darini prijatelji kažu da ona ne želi da eksponira partnera u javnosti, a posebno da mediji pišu o tome. Zbog toga se viđaju uglavnom na tajnim lokacijama, a nedavno je on zakupio jedan restoran u Novom Sadu kako bi večerali sami, da ne bi bilo znatiželjnih pogleda. Međutim, protekle nedelje su viđeni u jednom kafiću u ovom gradu, a iako se nisu ljubili, delovali su vrlo prisno.

Dara je poznata po tome da voli mlađe muškarce, a prošle godine je bila u vezi sa 24 godine mlađim Tonijem. Bivši dečko joj je ispunjavao sve želje, pa je s njim proputovala celu Evropu, ali su na kraju odlučili da raskinu.

Ovako je volela Tonija

- S Tonijem sam se upoznala u kafiću, dopisivali smo se duže vreme, ni on ni ja nismo mislili da će tako da bude. Podudarile su nam se energije, srodne smo i dobre duše, on mene doživljava kao svoju vršnjakinju, voleo je starije žene uvek, dosta je zreo za svoje godine. Njegova majka i sestra me obožavaju, baš smo se našli. On ima svoj privatni biznis, kriptovalute - rekla je Dara.

